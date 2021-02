Sevgiliyle çıkılacak seyahate ne götürmeli?

Klasik bir çizme

Slip elbiseyi klasik bir siyah çizmeyle tamamlayabilirsiniz. Topuklu ya da düz, tercih size kalmış ancak içinde rahat edeceğiniz bir model seçmek önceliğiniz olmalı. Nine West, 269 lira









Klas bir dokunuş

Akşam yemeği için seçtiğiniz kıyafetinizi beyaz bir inci kolyeyle tamamlayabilirsiniz. Kolayca şık bir görünüm de elde etmiş olursunuz.

Pearly & More, 370 lira









Canlı renkleri seçin

Kahvaltı, yürüyüş veya gün içi aktiviteleri esnasında giyebileceğiniz bir eşofman takımını da valizinize ekleyin. Canlı renkler enerjinizi yükseltir. Bershka, alt 108 lira üst 140 lira









Hem gömlek hem ceket

'Overshirt' olarak adlandırılan gömlek-ceketler çok popüler. Bu tarz gömlekleri gündüz saatlerinde eşofman ve spor kıyafetlerinizin üzerinde bile kullanabilirsiniz. Kararsızsanız koyu renk seçin. H&M, 199 lira









Çabasız şıklık garanti

Slip elbiseler (ince askılı, saten elbise) farklı ortamlara ve mevsimlere kolayca uyarlanabildiği için çok seviliyor, üstelik çabasız şıklığı garantiliyor. Sevgilinizle çıkacağınız romantik seyahatte, akşam yemeklerinize eşlik edebilecek bir siyah slip elbise valizinize atacağınız ilk parçalardan biri olabilir. Dilerseniz üzerine bir hırka ya da blazer ceket ekleyerek soğuk kış günlerine uygun hale getirebilirsiniz.

Mango, 550 lira









Sıcak tutsun

Yanınıza bir sweatshirt ya da kazak da almalısınız. Seçiminizi yaparken bavulunuzdaki diğer parçalarla uyumlu olup olmadığına dikkat edin. Koton, 50 lira









Jean de olsa siyah olsun

Şık bir akşam yemeği planlıyorsanız denim pantolon tercihinizi siyahtan yana yapmanızı öneririz. Zira siyah jean pantolonları farklı ortamlara adapte etmek çok daha rahat olacaktır. Jack & Jones, 200 lira









Gece gündüz giyilir

Hem spor hem de klasik modeller böyle bir seyahat için ideal olacaktır. Bu model hem akşam yemeği için hem de gündüz kullanılabilecek tarzda. Camper, 637 lira









Mis kokulu ambiyans

Valize kendinizi iyi hissettirecek bir mum koyabilirsiniz. Yerli soyadan hazırlanmış bu mum, bergamut notaları ve vahşi kırmızı meyveler içerdiği için baş döndürücü bir kokuya sahip... Candle & Friends, 135 lira









Müziği yanınızda taşıyın

Romantik bir tatili, romantik müzikler olmadan düşünemiyoruz. Yanınıza alacağınız taşınabilir hoparlörle istediğiniz şarkıları dilediğiniz her an çalabilirsiniz. Lexon, 319 lira