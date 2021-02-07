Sevgiliyle çıkılacak seyahate ne götürmeli?
Romantik bir seyahat planı yapanlara bol seçenekli ve son moda bir liste hazırladık: Hem gündüz hem gece giyebileceğiniz kıyafetler, ayakkabılar, rahatlatıcı ve mis kokulu mum, taşınabilir hoparlör....
Klasik bir çizme
Slip elbiseyi klasik bir siyah çizmeyle tamamlayabilirsiniz. Topuklu ya da düz, tercih size kalmış ancak içinde rahat edeceğiniz bir model seçmek önceliğiniz olmalı. Nine West, 269 lira
Klas bir dokunuş
Akşam yemeği için seçtiğiniz kıyafetinizi beyaz bir inci kolyeyle tamamlayabilirsiniz. Kolayca şık bir görünüm de elde etmiş olursunuz.
Pearly & More, 370 lira
Canlı renkleri seçin
Kahvaltı, yürüyüş veya gün içi aktiviteleri esnasında giyebileceğiniz bir eşofman takımını da valizinize ekleyin. Canlı renkler enerjinizi yükseltir. Bershka, alt 108 lira üst 140 lira
Hem gömlek hem ceket
‘Overshirt’ olarak adlandırılan gömlek-ceketler çok popüler. Bu tarz gömlekleri gündüz saatlerinde eşofman ve spor kıyafetlerinizin üzerinde bile kullanabilirsiniz. Kararsızsanız koyu renk seçin. H&M, 199 lira
Çabasız şıklık garanti
Slip elbiseler (ince askılı, saten elbise) farklı ortamlara ve mevsimlere kolayca uyarlanabildiği için çok seviliyor, üstelik çabasız şıklığı garantiliyor. Sevgilinizle çıkacağınız romantik seyahatte, akşam yemeklerinize eşlik edebilecek bir siyah slip elbise valizinize atacağınız ilk parçalardan biri olabilir. Dilerseniz üzerine bir hırka ya da blazer ceket ekleyerek soğuk kış günlerine uygun hale getirebilirsiniz.
Mango, 550 lira
Sıcak tutsun
Yanınıza bir sweatshirt ya da kazak da almalısınız. Seçiminizi yaparken bavulunuzdaki diğer parçalarla uyumlu olup olmadığına dikkat edin. Koton, 50 lira
Jean de olsa siyah olsun
Şık bir akşam yemeği planlıyorsanız denim pantolon tercihinizi siyahtan yana yapmanızı öneririz. Zira siyah jean pantolonları farklı ortamlara adapte etmek çok daha rahat olacaktır. Jack & Jones, 200 lira
Gece gündüz giyilir
Hem spor hem de klasik modeller böyle bir seyahat için ideal olacaktır. Bu model hem akşam yemeği için hem de gündüz kullanılabilecek tarzda. Camper, 637 lira
Mis kokulu ambiyans
Valize kendinizi iyi hissettirecek bir mum koyabilirsiniz. Yerli soyadan hazırlanmış bu mum, bergamut notaları ve vahşi kırmızı meyveler içerdiği için baş döndürücü bir kokuya sahip... Candle & Friends, 135 lira
Müziği yanınızda taşıyın
Romantik bir tatili, romantik müzikler olmadan düşünemiyoruz. Yanınıza alacağınız taşınabilir hoparlörle istediğiniz şarkıları dilediğiniz her an çalabilirsiniz. Lexon, 319 lira
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