Sapadere Kanyonu Nerededir? Sapadere Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ülkemiz birçok doğal ve tarihi güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır. Yüzlerce farklı yapının bulunduğu ülkemizde özellikle gezmeyi seven turistler farklı bölgelere keşif amaçlı birçok ziyarette bulunur. En çok ziyaret edilen alanlar arasında bulunan kanyonlar da ziyaretçilere kapılarını açan doğal güzelliklerdir. Ülkemizde bulunan Sapadere Kanyonu da Antalya sınırları içerisinde, Alanya ilçesine bağlı Sapadere Köyü’nde bulunur. Sapadere Kanyonu her yıl birçok ziyaretçi ağırlamaktadır.

Sapadere Kanyonu Nerededir?

Sapadere kanyonu Alanya merkeze 40 kilometre, Antalya Havaalanına ise 175 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım Alanya- Gazipaşa karayolundan Demirtaş kasabasına giden yol ile ulaşabilmektedir. Bölgeye toplu taşıma aracı gitmez. Bu sebeple bölgeyi ziyaret etmek isteyen kişiler bölge ziyaret için özel araç kullanmak zorundadır. Bölgeden araç kiralayarak da Sapadere Kanyonu’na ulaşmak mümkündür. Yol boyunca tepeye tırmanırken uçurum kenarından geçilen Sapadere Kanyonu’na giderken yolda görülen manzaralar da oldukça etkileyicidir.

Sapadere Kanyonu Oluşumu

Sapadere Kanyonu kireçtaşı blokların kimyasal ayrışmasıyla oluşmuş bir kanyondur. Sapadere Kanyonu 750 metre uzunluğunda bulunan bir Kanyondur. 400 metre yüksekliğe sahip olan Sapadere Kanyonu, Sapadere çayının çıkış noktasında bulunur.

Sapadere Kanyonu Özellikleri

Sapadere Kanyonu 750 metre uzunluğundadır. Bu kanyon boyunca yürümek isteyenler için bölgede çelik ve tahta kullanılarak yürüyüş parkuru inşa edilmiştir. Çelik desteklerle güçlendirilmiş yürüyüş yolu ile ziyaretçilerini ağırlar. Kanyon girişinde inşa edilen mesire yeri ve kır Gazinosu bulunmaktadır. Böylece Sapadere kanyonu hareketli bir alan olarak ziyaretçilerini ağırlayabilmektedir. Sapadere kanyonu girişinden Yaklaşık 300 metre içerisinde bulunan bir şelale ve şelalenin döküldüğü bir platform yer alır. Kanyon içinde birçok irili ufaklı göl bulunur bu göller sayesinde serinlemek ve doğallığın tadını çıkarmak mümkün olmaktadır.

Özellikle Alanya'nın sıcağından Kurtulmak isteyen birçok kişi rotasını Sapadere Kanyonu'na çevirir. Doğal bir güzellik olan Sapadere Kanyonu herkesin görülmesi gereken yerler listesinde yer almalıdır. Bölgede bulunan Sapadere su değirmeni ve İpek dokuma atölyesinin de ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmesi oldukça önemlidir.

Bölgedeki mesire yerinde alabalık tesisini bulunması da ayrıca bölgeyi aktif hale getirmektedir. Alabalık yemeğe giden birçok kişi yaylaların kar sularının eriyerek gelen bu sularda yetişen alabalıklardan yiyerek damaklarında şenlik oluşturabilir. Şehrin stres ve gürültüsünden aynı zamanda Alanya'nın kavurucu sıcağından kurtulmak isteyen herkes Sapadere Kanyonu’nu ziyaret edebilir.

Sapadere Kanyonu Giriş Ücreti

Antalya’nın Alanya İlçesi’ne bağlı Sapadere Köyü sınırları içersinde buluna Her gün ziyaret edilebilen kanyonun giriş ücreti ise 10 TL gibi cüzi bir ücrettir. Böylece kanyona girmek isteyen herkes istediği gibi kanyon ziyaretini gerçekleştirebilir.

Sapadere Kanyonu Ziyaret Saatleri

Sapadere Kanyonu günün her saati, her mevsim ve her gün ziyarete açık olan bir kanyondur. Sapadere Kanyonu boyunca birçok ilginç ve şaşırtıcı ağaç ziyaretçileri karşılarken, çeşitli büyüklüklerdeki şelale de ziyaretçilerini beklemektedir. Doğal güzellikler açısından oldukça zengin olan Sapadere Kanyonu ayrıca bol oksijenli havası ile ve keskin dinlendirici sesi ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatır. Özellikle Antalya civarına tatile giden turistlerin Sapadere Kanyonu'nu ziyaret etmeleri oldukça önemlidir.