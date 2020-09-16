Sancaklar Camii Nerede? Sancaklar Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Klasik cami mimarisinden çok daha farklı bir tarzda tasarlanan bu yağı yer altına inşa edilmiştir. Bu nedenle büyük ilgi çekiyor. Tasarımı ve mimarisi ile de gelecek nesillere bırakılan en önemli tarihi yapılar arasına girmeye adaydır.

Sancaklar Camii Hakkında Bilgi

Sade bir mimariye sahip olan cami, uluslararası platformlarda pek çok ödül almıştır. Yer altında inşa edilmesi ile de ilgi odağı olmaktadır. 2010 yılında Barselona’da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali’nde Geleceğin Projesi ödülünü aldı. 2013, 2014, 2015 yıllarında da uluslararası pek çok platformdan pek çok ödül topladı. En önemli özelliği sadeliği olan cami, mütevazi hali ile çok beğeniliyor.

Mağara camii olarak adlandırılan bu cami, yeni yapılmış bir cami olmasına karşılık yerli ve yabancı pek çok turistin ilgi odağı haline gelmiştir. İnsanı dış dünyadan koparak tasarımımda sadelik ön plandadır. Cami kütüphanesi ile birlikte daha kompleks bir yapıdır. Dışarıdan doğaya hiçbir zarar verilmemiş, Arazinin eğimli yapısı Sancaklar Camisi mimari tarzını belirleyen temel etken olmuştur.

Sancaklar Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul’da yer alan Sancaklar Camii Büyükçekmece İlçesinde bulunuyor. Karaağaç mahallesi ve Sırtköy Mevkiinde yer alan cami ulaşımda toplu taşıma ile pek mümkün olmuyor.

Özel araçlar ile Büyükçekmece Toskanan Vadisinde yer alan Camiye taksi ile de ulaşım sağlanabilir. Özel araçlar ile t-Tem otoyolundan Edirne yönüne doğru devam edilir. Hadımköy çıkışından Fatih Üniversitesi yönünde devam ederek Sancaklar Camiine ulaşmak mümkündür.

Sancaklar Camii Tarihi

Günümüz eserlerinden biri olan Sancaklar Camii, 2011’de inşasına başlanmıştır. 2014 yılında ilk cuması ile de hizmete açılmıştır.

Sancaklar Camisi Özellikleri

7400 m2 alan üzerine inşa edilen cami 1200 m2 kapalı alanı bulunuyor. 650 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlıyor.

Mimarisinde mütevazi, sade ve gösterişten uzak olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen cami, yerin altındaymış havası verilmiştir. Minaresi dikdörtgen olurken özel led ışıkları ile de aydınlatma sağlanmıştır. Özellikle mihrap duvarlarından sızan gün ışığından faydalanılması aydınlatma alanında önemli bir destek olmuştur. Safların kademeli olması da iç mimarisindeki farklı bir detay olmaktadır. İnşasında kayrak ve bazalt taşlar kullanılmıştır. Ayrıca boya seçimlerinde kimyasal boya hiç kullanılmamıştır.

Caminin üst avlusunu çevreleyen yüksek duvarlar bulunuyor. Bu şekilde iç ve dış ortamla belirgin bir sınır çizilmiştir. Avludaki merdivenler aşağı doğru iner. Bu şekilde cami bütünü ile toprakla bütünleşmiş oluyor. Caminin iç mimarisinde gereksiz ve abartılı hiçbir süsleme bulunmuyor. Bu da şık ve sade bir konsept ortaya çıkarıyor.

Kıble duvarındaki yarıklar hem güneş ışınlarının mekana sızmasını sağlıyor. Hem de ibadet alanının yönelimini güçlendiriyor. Ayrıca caminin oldukça zengin bir kütüphanesi de bulunuyor.

Sancaklar Camisi Mimarı Kimdir?

Tasarımı Mimar Emre Arolat tarafından hazırlanmıştır. Sancaklar Vakfı tarafından yaptırılan caminin aydınlatma projesi Dtudio Lighting Desing tarafından yapılmıştır. Statik projesi Balkar Mühendislik tarafından yapılırken Elektrik Projesi HB Teknik Elektrik Mühendislik tarafından yapılmıştır.