Saklıkent Kanyonu Nerededir? Saklıkent Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Muğla ve Antalya birbirinden farklı saklı cennetlerin yer aldığı yörelerimizdendir. Gölleri, şelaleleri, milli parkları, akarsuları, ormanları ve doğal güzellikleri ile tatilcilerin her dönemde en gözde merkezleri arasında yer alır. Denizi ve doğası ile tercih edilebilecek en güzel doğal turları barındırır.

Saklıkent Kanyonu Nedir?

Saklıkent Milli Parkı içinde yer alan Saklıkent Kanyonu, debisi yüksek su ile doludur. Bu nedenle suyun içine girilmez. Kanyona girişte ve geçiş için dik yamaçlara asılan demir çubuklarla elde edilmiş 200 m tahta köprü kullanılır. Köprü bitiminde ise karstik kaynaklar karşınıza çıkar.

Bu alan yaz mevsiminde daha çok piknik amaçlı kullanılır. Yıllık 180 ile 200 bin arasında turist tarafından ziyaret edilen kanyon, 1996 yılında resmi gazetede yayınlanan bir kara ile koruma altına alınmıştır. Maki, Karaçam, Kızılçam ve Sedir gibi ağaçlar görülebilir.

Saklıkent Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Muğla’nın Fethiye ve Antalya’nın Kaş ilçelerinde yer alan Saklıkent Milli Parkı içerisinde Saklıkent Kanyonu yer alır. Tam olarak Fethiye’nin Foça Mahallesinde yer alır. Antalya merkeze 200 km mesafede yer alan kanyon, Fethiye’ye 46 km mesafede yer alır.

Saklıkent Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Saklıkent Kanyonu Fethiye içinde yer alır. Türkiye’nin farklı noktalarından otobüs ile ulaşım mümkündür. Havayolu ile ulaşım tercih ediliyor ise Muğla Dalaman Havalimanı üzerinden şehre ulaşılabilir. Fethiye’den Kanyona ulaşmak için ise otogardan Fethiye- Saklıkent minibüslerini tercih edebilirsiniz. 1 saatlik yolculuk ile kanyona ulaşılabiliyor.

Fethiye ve çevre illerden turizm acentelerinin düzenlediği günübirlik turlara katılarak ta bölgeyi ziyaret edebilirsiniz.

Saklıkent Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Saklıkent Kanyonu Esen Çayı’nın kolu olan Karaçay tarafından oluşturulmuştur. Kalkerli araziden oluşan kanyon suyun kolayca aşındırabileceği bir yapıdadır. Bu arazide fay çatlakları sayesinde derin ve sarp bir kanyon oluşmuştur.

Saklıkent Kanyonu Özellikleri

Kanyon içindeki taş duvarlar güneş ışınları keser. Yüksekliği ile güneş ışınlarını kesen taş duvarlar tam bir doğa harikası oluşturur. Saklıkent ortasından bir akarsu geçer. Şu ana kadar keşfedilen 16 adet mağara barındıran kanyonda 3000 yıl öncesinde insanların yaşadığı biliniyor. Kanyon 16 km uzunluğa sahiptir. Denizde 1000-1100 m yükseklikte yer alır. Taş duvarların yüksekliği ise 200 ila 600 m arasında değişiyor. Kayalar arasındaki uzaklık ise bazı alanlarda 2 metreyi bulunuyor.

Kanyon girişinde kükürtlü su kaynağı yer alır. Bu kısımda kaplıca bulunur. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Kanyon içinde dinlenme alanları ve kafeteryalar mevcuttur. Toplamda 18 km uzunluğuna sahip kanyon, profesyonel kişiler dışında yürünmesi mümkün olmaz.

Saklıkent Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Saklıkent Kanyonu Saklıkent Milli Parkı içinde yer alır. Koruma altındadır.

Saklıkent Kanyonu Giriş Ücreti (2020)

Saklıkent Kanyonuna giriş için yetişkinler 9 TL giriş ücreti öderken öğrenciler 4,5 TL öder. Müze kart bu alanda geçerli olmaz. Hazırlıksız gelenler için lastik ayakkabı satın alma ya da kiralama gibi hizmetler bulunabilir.

Saklıkent Kanyonu Ziyaret Saatleri (2020)

Haftanın her günü ziyarete açık olan Saklıkent Kanyonu 09.00 ile 19.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul etmektedir.

Saklıkent Kanyonunun Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Saklıkent Kanyonunun keşfedilmesi de oldukça yakın bir tarihtedir. Keçisi kaçan bir çoban keçisinin peşinden geldiğinde kanyonu keşfeder. Çobanın bildirmesi ile Çevre ve Orman Banaklığı Saklıkent’i Milli Park ilan eder. Özel firmalar sponsorluğunda da günümüzdeki halini alır. 1990 yılına kadar Saklıkent sadece civar köylerin bildiği bir yer olurken bu tarihten sonra dünyaca tanınan bir turizm alanı olmuştur.