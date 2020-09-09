Sakıp Sabancı Müzesi Nerede? Sakıp Sabancı Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sakıp Sabancı Müzesi, zengin koleksiyonu ile uluslararası sergilere, çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen eğitim programlarına, konferanslara ve seminerlere modern müzecilik anlayışı içerisinde ev sahipliği yapıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi Nerede?

Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul şehrinin boğaz kıyısındaki gözde ilçelerinden Sarıyer’de bulunan laleleri ile ünlü harika bir bitki örtüsüne haiz Emirgan Korusu’nun hemen altında denize nazır bir konumda bulunmaktadır. Müzeye ulaşım için çok sayıda alternatif vardır. Değerli müzeye deniz yolu ile ulaşmak için Dentur tarafından düzenlenen Kabataş’tan kalkan Milli Saraylar Uğramalı Boğaz Turu’na katılabilirsiniz. Emirgan’a kolaylıkla ve kısa sürede ulaşmanız yanında tur biletleri sayesinde yapılan anlaşma uyarınca müzeye 15-TL gibi ekonomik bir ücretle giriş yapmanız mümkün olacaktır.

Sakıp Sabancı Müzesi Tarihçesi

Sakıp Sabancı, önemli bir iş adamı olmasının yanı sıra sanata verdiği değer sebebi ile de minnetle anılıyor. Sakıp Sabancı ve ailesinin yaşamış olduğu İstanbul ili Sarıyer ilçesi Emirgan korusundaki Atlı Köşk, uzun seneler Sakıp Sabancı’nın ünlü hattatlardan almış olduğu güzel yazı örneklerini ve Kur’an nüshalarını içeren çok zengin bir hat ve resim koleksiyonunu muhafaza etmiştir.

Eserlere karşı duyulan büyük beğeni ve ilgiden dolayı bu özel ve özgün eserlerin, Türk Milleti’ne daha fazla yararlı olabilmesi düşüncesi ile Sakıp Sabancı adını yaşatmak ve bu kıymetli eserlerin insanlara ulaşabilmesi için bir müze açılması yönünde Sabancı ailesi hareket geçmiş ve Emirgan’daki Atlı Köşk’ü 1998 yılında Sabancı Üniversitesi’ne tahsis etmiştir. Sakıp Sabancı müzesi, ziyaretçilerine kapılarını ise 2002 yılında açmıştır.

Sakıp Sabancı Müzesi Eserleri

Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenen eserler, merhum iş adamı Sakıp Sabancı’nın (1933-2004) yılları arasında şahsi çabaları ile oluşturduğu hat, güzel yazı, el yazması Kur’an-ı Kerim ve kitap koleksiyonlarından oluşmaktadır. Yıllar geçtikçe büyüyen bu değerli koleksiyon yurtdışındaki pek çok müzenin ilgisini çekmiş ve bazı dönemler bu müzelerde de sergilenerek daha çok insana ulaşmıştır. Müze, aynı zamanda birçok etkinlik, sempozyum ve sergiye kapılarını açmıştır. Günümüze aktif bir şekilde sanatsal etkinlikler müzede düzenlenmektedir.

Sakıp Sabancı Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Sakıp Sabancı Müzesi’ni ziyaret etmek isteyenlerin bilmesi gereken en önemli bilgi çarşamba günü tüm girişlerin ücretsiz olmasıdır. Diğer günlerde ise giriş ücretleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Tam bilet ücreti: 30-TL

- En az 10 kişilik gruplarda kişi başına bilet ücreti: 25-TL

- Öğretmenler için bilet ücreti: 10-TL

- Öğretmenler ve 60 yaş üstü ziyaretçiler için bilet ücretleri indirimli tarife üzerinden alınmaktadır.

- Müze kart Plus sahipleri ve Sakıp Sabancı Dostu Kart sahiplerine eşlik eden bir misafir için bilet ücreti: 20-TL

- Müze kart sahipleri bilet ücreti indirimli olup 20-TL’dir.

- Müze içerisinde bulunan mağazadan alışveriş yapıldığı zaman indirim hakkı veriliyor.

Sakıp Sabancı Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Sakıp Sabancı Müzesi, pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Ayrıca 1 Ocak’ta, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın ilk günlerinde de ziyarete açık olmamaktadır. Bu günlerin dışındaki yılın tüm günlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Sakıp Sabancı Müzesi ziyaret saatleri ise şöyledir:

- Salı, perşembe, Cuma, cumartesi ve pazar günleri saat: 10.00- 18.00 arası

- Çarşamba günleri saat: 10.00-20.00 arası