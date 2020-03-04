Sakin şehir Göynük

Söz konusu dönemde konumundan dolayı Anadolu ile İstanbul arasında bir geçiş sahası oluşturması ve ayrıca 14. yüzyılda yapılan safran ticareti ekonomik açıdan da gelişmesine sebep olmuş. Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Osmanlı’dan günümüze dek korumayı başaran ve 2017 yılında Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan Göynük’te halen geleneksel değerler aslına uygun olarak yaşatılıyor.







Göynük, Anadolu’daki Türk yaşayış şeklinin hala devam ettiği ender ilçelerden biri. Mimari dokusu da tarihle harmanlanarak günümüze kadar bozulmadan ulaşmış. En eskisi yaklaşık 700 yıllık konut, işyeri, hamam, türbe, hazire, tarihi çınar ağaçları gibi tarihi değerlerle süslü olan Göynük’te bu eserler halen işlevlerini sürdürmekte. 1987’de Kentsel SİT alanı ilan edilen ilçe tarih, kültür, doğa, inanç ve termal turizmi ile bir marka şehir konumunda.



