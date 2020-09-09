Orhan Kemal Müzesi Nerede? Orhan Kemal Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Orhan Kemal Müzesi ülkemiz için oldukça önemli bir müzedir. Çünkü Orhan Kemal bizler için çok değerlidir. Sizler için Orhan Kemal Müzesi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Orhan Kemal Müzesi Nerededir?

Edebiyatseverler ile buluşmuş olan Orhan Kemal Müzesinin açık adresi şu şekildedir. Kılıçalipaşa Mahallesi Akarsu Yokuşu Sokak No: 30 – Beyoğlu / İstanbul. Orhan Kemal Müzesi üç katlı bir bina içerisinde kurulmuş olan bir müzedir.

Orhan Kemal Müzesi Tarihçesi

Orhan Kemal Müzesi 2000 yılında kurulmuş olan bir müzedir. Orhan Kemal Müzesi ünlü ve değerli yazarımız Orhan Kemal'in anısını yaşatmak amacı ile üç katlı olan bir binada kurulmuştur. Ayrıca Orhan Kemal Müzesi diğer müzeler içinde Orhan Kemal’in oğlu olan Işık Öğütçü aracılığı ile açılma ayrıcalığına sahip olan müzedir.

Orhan Kemal Müzesinin Eserleri?

Orhan Kemal Müzesinin içerisinde Orhan Kemal’e ait olan özel eşyaları, kitaplarına ve özel çekilmiş fotoğraflarına kadar pek çok şeyi görmek mümkündür. Müzede ayrıca Orhan Kemal’ in kullandığı daktilo, ona ait aile fotoğrafları, kendi gözlüğü ve yaklaşık olarak 70 adet şahsi fotoğrafları bulunmakta olup çoğu fotoğraf Ara Güler tarafından çekilmiştir.

Ayrıca müzede Orhan Kemal’e ait kitapların orijinal ilk baskıları, bir takım özel mektuplar, hakkında yazılan özel tezler ve makaleler, ona ait özel eşyaları, öldüğü zaman yüzünden alınmış olan maske gibi nesneler bu müzede sergilenmekte ve tüm edebiyat ve Orhan Kemal severleri ile buluşmaktadır. Müze binasında ayrıca bir adet kitaplık ile birlikte İkbal Kahvesi isimli bir adet kahve de bulunmaktadır.

Edebiyata ilgi duyan her yaştan insanın bu müzeyi görmesi ve ziyaret etmedi gerekmektedir. Çünkü bu müze edebiyat için değerli olan Orhan Kemal Müzesi’dir. Ayrıca bu müzede Abdülkadir Kemali Bey’e ait İstiklal Madalyasının vesikasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün orijinal olan ıslak imzasını da görebilmek mümkündür.

Orhan Kemal Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Orhan Kemal Müzesi giriş ücreti yetişkinler için tam bilet olup 10 TL ile öğrenci için 5 TL olarak belirlenmiştir. Orhan Kemal Müzesi’ni ziyaret etmeden önce ayrıntılı bilgi almak amacı ile bu müzeyi arayabilir ve personellerden bilgiler alabilirsiniz. Orhan Kemal Müzesinin Telefon Numarası: 0212 252 88 38

Orhan Kemal Müzesi Ziyaret Saatleri Nedir?

Orhan Kemal Müzesi günümüzde İstanbul ilini ziyaret etmeye gelen hemen hemen her insan için uğrak nokta olan bir müzedir. Orhan Kemal Müzesinin ziyaret saatleri şu şekildedir. Hafta içi her gün saat 10.00 ile 18.00 arasındadır. Müze hafta sonu ise pazar günleri kapalıdır.

Orhan Kemal Müzesi Hakkında Bilgi

Ülkemizin değerlerinden olan Orhan Kemal’e ait olan bu müze birbirinden farklı çok değerli materyallerin bulunduğu bir müzedir. İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesinde Kılıçali Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır. Orhan Kemal Müzesi İtalya Konsolosluğuna yaklaşık olarak 470 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Bu müzenin çapraz kısmında Rose Marine restoranı yer almaktadır. Ayrıca Orhan Kemal Müzesinin adresi açık ve kolay bir şekilde bulunabilecek bir yerdedir. Ayrıca müzenin yakınlarında Hotel Villa Zurich, Nidya Hotel Galataport, Witt İstanbul Hotel ve The Marions Suite otelleri de yer almaktadır. Bu değerli müze edebiyata gönlünü ve hayatını adamış olan yerli ya da yabancı pek çok turist için İstanbul’da mutlaka uğrak noktalar arasında bulunmaktadır.