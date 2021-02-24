Nemrut Dağı Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Nemrut Dağı Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Güneydoğu Anadolu’da Güneydoğu Toroslar ve Fırat Nehri arasında kalan bölgede yer alan, batısında Kilikya, kuzeyde Kapadokya ile sınırlı kalan bu bölgede kurulmuş olan Kommagene Krallığı, Asur ve Hitit egemenlikleri yaşandı.



Nemrut Dağı Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?



Nemrut Dağı 1987’de UNESCO tarafından Dünya mirası alanı ilan edilmiş. 1988 yılında ise milli park sahası ilan edilmiş. Nemrut Dağı'na kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bölgeye Gaziantep otogarından Adıyaman minibüslerine, Adıyaman otogarından ise Kahta otobüslerine binerek bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.



Özellikle de güneşin doğuşunu izlemek için bölgeye gelen turistlerin bu güzel görüntüyü yakalamak için erkenden kalkıp yola çıkması gerekiyor. Bölgeye turlarla gelen turist sayısı her geçen gün artıyor.



Özel araçla bölgeye gelenlerin ise tırmanışa uygun araçlar tercih etmesi gerekiyor. Araç kiralamak isteyen kişiler ise, Adıyaman merkezi ve Kahta ilçesindeki kiralama firmalarıyla görüşebilir. Kendi aracınız yoksa ve araç kiralamak istemiyorsanız da Kahta ilçesinden kalkan günübirlik turlar ile bölgeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.



Nemrut Dağı Milli Parkı Konaklama



Nemrut Dağı'na en yakın olan mevkiler arasında yer alan Kahta ilçesinde konaklama için fazla alternatif bulunmuyor. Nemrut dağında konaklama yapabileceğiniz hiçbir konaklama seçeneği bulunmuyor. Konaklama yapabilmek için Adıyaman ve çevresindeki merkez otellerini tercih etmeniz gerekiyor. Tur ile geldiğinizde konaklayacağınız oteli tur şirketi ayarlıyor. Fakat tur ile gelmediyseniz bölgede çok sayıda otel, pansiyon ve apart seçeneği bulunuyor. Bölgeden kalkan günlük turlara katılarak Nemrut Dağı'nı ve görülmesi gereken pek çok tarihi yeri kolaylıkla gezebilirsiniz. Sabah gün doğumu ve akşam gün batımını izlemek için bölgeye binlerce turist akın ediyor.



Nemrut Dağı Milli Parkı Giriş Ücreti



Önceden girişi ücretsiz olan Nemrut Dağı Milli Parkı, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararı ile antik bölgeye giriş tüm yerli ve yabancı turistler için ücretli hale getirildi. Bu giriş ücretleri ise;

-Taşıma ücreti ile birlikte kişi başı 25 TL ücret belirlendi.

-Perre Antik Kent'e giriş ise, 6 TL giriş ücreti alınıyor.

-Müze kart ile giriş ücretsiz.

-Öğrenci giriş ücretsiz.



Nemrut Dağı Milli Parkı Kamp Alanı



Adıyaman ve Nemrut Dağı arasında maalesef ki kamp alanı bulunmuyor. Bölgeye en yakın kamp alanı, 24 km. 40 dk. mesafede Cendere köprüsü yakınında yer alıyor.



Nemrut Dağı Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



M.Ö. 163 ve M.S. 72 yılları arasında, bölgede egemenlik kuran Kommagene Krallığı’nın kralı I. Antiochus, tanrılara ve atalarına karşı minnettarlığını göstermek için krallığının en yüksek dağına anıtsal heykeller ile birlikte kendi mezarını yaptırmıştır. Bu heykellerin bazıları güneşin doğuşunu bazıları da güneşin batışını selamlayacak şekilde konumlandırılmış. Yerde duran başların genellikle fotoğraflanması ile heykellerin sadece bu başlardan ibaret olduğu düşünülüyor. Fakat oturur pozisyondaki vücutların zamana yenik düşmesi ile bu heykeller ortaya çıkmıştır.