Nasreddin Hoca Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Nasreddin Hoca Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Nasreddin Hoca’nın Akşehir’de bulunan türbesi zamanla orijinalliğini yitirmiştir. İlk inşasından günümüze sadece ana türbe kalmıştır. Hoca’nın esprili dilinden esinlenerek, sandukanın başucundaki ölüm tarihi tersten yazılmıştır.

Nasreddin Hoca Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Nasreddin Hoca Türbesi İç Anadolu Bölgesinde bulunan Konya ili sınırları içindedir. Konya’nın Akşehir ilçesinde kent surunun doğusunda bulunuyor.

Nasrettin Hoca Türbesi, Akşehir’de bulunduğu için bu ilçeye Konya veya Afyon üzerinden gelebilirsiniz. Sanayi Bulvarından, Hastane Caddesini takip ettiğinizde Nasreddin Hoca Parkına ve Türbesine ulaşıyorsunuz. Hoca’nın türbesi, Akşehir ilçe mezarlığının içinde olduğundan, Akşehir Caddesini takip ederek de ulaşabilirsiniz.

Nasreddin Hoca Türbesi Hakkında Bilgi

Nasreddin Hoca, Sivrihisar’ın Hortu Köyünde doğmasına rağmen, Akşehir ilçesine yerleşmiş, burada yaşamış ve vefat etmiştir. Hoca’nın naaşı bugünkü mezar yerine gömülmüştür. Mezarı daha sonra türbe haline getirilmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda; Akşehir İlçe Mezarlığının içindeki Hasan Paşa İmaret Caminin yerinde önceden eski bir cami ve yanında Nasreddin Hoca’nın tekkesinin olduğu tespit edilmiş. Nasreddin Hoca ölünce tekkesinin bahçesine gömülmüş. Zamanla tekke yıkılmış ve türbe de büyüyen Akşehir mezarlığının içinde kalmış.

Hasan Paşa İmaret Camiinin yerinde eski bir cami ve yine yakınında Nasreddin Hoca’nın tekkesi vardı. Hoca ölünce tekkesinin bahçesine gömülmüş ve zamanla tekke yıkılmış. Türbe de büyüyen Akşehir mezarlığının içerisinde kalmıştır.

Türbe, erken dönem Anadolu Türk Mimarisi tarzında taş ve tahta malzemelerden inşa edilmiştir. Açık türbe anlamına gelen baldaken tarzında inşa edilmiş olup, iç içe geçen iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım Beylikler döneminde yapılmış 6 sütunlu baldaken tarzı ana türbe olarak inşa edilmiş. 1878 yılında türbenin etrafı 12 köşeli revakla çevrilmiş ve üzeri piramit külahla kapatılmıştır.

1906 yılında II. Abdulhamid döneminde Konya Valisi tarafından kapsamlı bir tamirattan geçirilmiştir. Kuzey cephedeki iki sütunun arasına tamir kitabesi astırmıştır. Bu kitabeye göre Nasreddin Hoca soyundan gelenler bu türbenin bakımından sorumludurlar. Bu kişiler vergiden muaf olup, ayrıca maaşa da bağlanmışlardır.

Nasreddin Hoca’nın naaşının bulunduğu sanduka 1955 yılında mermerle kaplanmıştır. Sandukanın üzerindeki yeşil örtü de 2019 yılında yenilendi. Örtünün üzerinde Yunus ve Zümer surelerinden ayetler bulunuyor.

Türbenin yanları açık olmasına rağmen, kapısında kocaman bir kilit vardır. Bu kilit, Hoca’nın mizah anlayışının simgesi olarak kullanılmış. Türbenin içinde 6 adet sütun bulunuyor. Türbenin içinde Hoca’nın mezarının dışında Sultan I. Mehmed’in kızı Habibe’nin de mezarı bulunuyor.

Nasreddin Hoca Türbesi Kim Tarafından Yapıldı/Yaptırıldı?

Nasreddin Hoca’nın türbesinin kim tarafından ve kime yaptırıldığı bilinmiyor. 13. yüzyılda yaşamış olan Nasreddin Hoca, Anadolu Selçuklu Döneminde hayatını geçirmiştir. Bu dönemde imamlık, kadılık gibi görevlerde de bulunan Hoca’nın öldüğünde Beylikler Dönemi başlamamıştı.

Hoca’nın ölümünden sonra Anadolu Selçuklu Devleti dağılmış ve Beylikler Dönemi başlamıştır. Bir Türk beyliği olan Karamanoğulları Beyliği de Konya’da kurulmuştur. Hoca’nın türbesinin bu beylik tarafından inşa edildiği kuvvetle ihtimaldir.

Nasreddin Hoca Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Nasreddin Hoca Türbesi, haftanın her günü ziyarete açıktır. Türbeye girişlerde yaz ve kış dönemi uygulaması bulunuyor. 15 Nisan – 02 Ekim Yaz döneminde 09.00 – 19.00; 03 Ekim – 14 Nisan Kış döneminde 08.00 – 17.00 saatleri arasında türbeyi ziyaret edebilirsiniz.

Türbeyi ziyaretlerde ücret talep edilmiyor. Bu nedenle türbeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.