Muradiye Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Muradiye Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Hem gezmek hem de doğanın keyfine varmak için yeşil ve mavinin bin bir tonunu barındıran Muradiye Şelalesi, her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünür. Piknik yapmak, unutulmaz kareler yakalamak, yürüyüş yapmak için eşsiz rotalardan biri olabilir.

Muradiye Şelalesi Nedir?

Bir sefer sırasında IV. Murat’tan dolayı bölgenin adı Muradiye Şelalesi olarak anılmaktadır. Üzerindeki köprü ile birlikte oldukça hoş manzaralar oluşturuyor. Şelale özellikle yaz aylarında ziyaret edebileceğiniz bir mekandadır. Bu şekilde sıcak yaz günlerinde serin bir gün geçirebilirsiniz.

Muradiye Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muradiye Şelalesi Van ilinde yer alır. Van’ın il merkezine 80 km uzaklıkta yer alan şelale, şehrin en çok tercih edilen turistik mekanlarından biridir. Görecek Mahallesi Muradiye ilçesinde yer alan şelale, doğa turizmi açısından bölgenin en önemli zenginliklerinden biridir. Şelale çevresinde mangal ve piknik yapılabilecek geniş alanlar bulunuyor. Ayrıca ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bakkallarda bulunuyor. Yöre halkının tarlalarından getirdiği ürünleri de şelale civarında bulabilirsiniz.

Muradiye Şelalesine Nasıl Gidilir?

Muradiye Şelalesi ilçe merkezine 10 km uzaklıkta yer alıyor. Van’a uzaklığı ise 80 km olmaktadır. Van- Erciş Karayolundan Muradiye- Çaldıran ayrımından gidilir. Bu ayrımdan 20 km daha gidildiğinde Karahan Köyü sapağında yer alan şelaleye ulaşmak mümkündür. Özel araçlar ile bu şekilde ulaşım sağlanabilir.

Bunun dışında otobüslerle ulaşım sağlamak isteyenler Van otogarından Muradiye otobüslerine binerek ilçeye ulaşım sağlayabilir. Araç kiralama ya da taksi seçeneklerini kullanarak şelaleye ulaşım sağlanabilir.

Muradiye Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Kaynağını Tendürek Dağı’ndan alan Muradiye Şelalesi, Bend-i Mahi çayı üzerindedir. Çay üzerinde irili ufaklı pek çok şelale bulunur. Ancak Muradiye Şelalesinde sular farklı yükseklikten dökülmektedir. Üzerindeki asma köprüde manzarasına farklı bir efekt katıyor. Hem görünüm olarak eşsiz bir manzaraya sahip olan bu alan hem de dinlenmek ve yürüyüş yapılabilecek oldukça geniş bir konsepte sahiptir.

Kışın hava sıcaklığının -20 dereceleri gördüğü dönemlerde şelale buzla kaplanır. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale fotoğraf tutkunları için çok harika manzaralar oluşturur.

Muradiye Şelalesi Özellikleri

Şelale üzerinde suyun düştüğü en yüksek yer yaklaşık olarak 18 m olmaktadır. Genel olarak şelale yüksekliği 50 metredir. Çok yüksek olmasa da suyun birçok yerden düşüşü oldukça görkemli bir görüntü ortaya çıkarmaktadır. Görüntü dışında suyun düşüşlerinin oluşturduğu melodide insana huzur vermektedir. Su en çok ilkbaharda coşkun bir şekilde akar. Kışın donan şelale çok daha farklı ve masalsı bir görüntü ortaya çıkarır.

Bendimahi Çayı Çaldıran Ovasında birleşen sulardan oluşur. Dar ve derin Gönderme Boğazı içinden akarak Muradiye Ovasına ulaşmaktadır. Genç volkanik kayaçlar üzerinde oluşan bu Gönderme Boğazı, genç volkanik kayaçlar üzerindedir. Bendbaşı mevkiinde çağlayan ortaya çıkmıştır.

Muradiye Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Şelalenin olduğu alan herhangi bir Milli Park kapsamında yer almaz.

Muradiye Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Muradiye Şelalesine giriş ücreti 5 TL olmaktadır.

Muradiye Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Muradiye Şelalesinin herhangi bir zaman sınırlaması olmadan ziyaret edilebilir. Kamp içinde uygun bir alana sahiptir.

Muradiye Şelalesinin Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Bağdat Seferine çıkan IV. Murat burada konaklar. Ve bu tarihten sonra buraya Muradiye Şelalesi denir.