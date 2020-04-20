MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Seyahat HaberleriMunzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi
GeriSeyahat Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları arasında yer alan Harami Deresi, el değmemiş ve eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin florası, endemik türleri ve yaban hayatı varlığı açısından dikkati çeken Ovacık ilçesi, yılın her mevsimi doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, ilkbaharın gelişiyle Harami Deresi ayrı bir güzelliğe büründü.

İlçedeki Munzur Dağları'nda yer alan Harami Deresi, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yaban hayatı varlığı, bitki çeşitliliği, şelaleleri ve mağaraları ile görülmeye değer güzellikler sunuyor. Ceviz ve ardıç ağaçlarıyla kaplı olan dere, doğanın canlanmasıyla şu sıralar çok sayıda çiçek ve kelebek türü ile, beslenmek için gezinen yaban keçileri ve boz ayılara ev sahipliği yapıyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle