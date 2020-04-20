Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin florası, endemik türleri ve yaban hayatı varlığı açısından dikkati çeken Ovacık ilçesi, yılın her mevsimi doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, ilkbaharın gelişiyle Harami Deresi ayrı bir güzelliğe büründü.

İlçedeki Munzur Dağları'nda yer alan Harami Deresi, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yaban hayatı varlığı, bitki çeşitliliği, şelaleleri ve mağaraları ile görülmeye değer güzellikler sunuyor. Ceviz ve ardıç ağaçlarıyla kaplı olan dere, doğanın canlanmasıyla şu sıralar çok sayıda çiçek ve kelebek türü ile, beslenmek için gezinen yaban keçileri ve boz ayılara ev sahipliği yapıyor.