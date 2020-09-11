Milet Antik Kenti Nerede? Milet Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Milet Antik Kenti, tarihte önemli bir rol oynamıştır. Özellikle bilim, sanat ve felsefenin başkenti olarak diğer antik çağ kentlerine örnek gösterilmiştir. Antik Yunan medeniyetinin bilim alanındaki ilerlemelerinde Miletos ekolünün çok önemli katkıları vardır. Miletoslu Anaksimenes, Anaksimandros ve Hekatios sırası ile varoluş, tanrılara dayanmayan evrensel kanunlar ve coğrafya alanlarında tarihte eser bırakan değerli düşünür ve bilim insanlarıdır. Milet Antik Kenti, akılcı düşünce, geometri, felsefe ve astronomi biliminin temellerinin atıldığı son derece önemli bir yerdir.

Milet Antik Kenti Hakkında Bilgi

Milet Antik Kenti, tarihte bilinen ünlü adı ile Miletos, derin bir tarihi geçmişe sahip olup bu geçmiş, cilalı taş devrine kadar uzanır. Miletos'un Arkaik devirde denizcilikle çok büyük parlama yaşadığı birçok tarihi kaynakta açıkça belirtilmektedir. Tarih boyunca meydana gelen hava koşullarından oldukça etkilenen kentin, Ege'deki suların yükselmesi, Büyük Menderes nehri ağzının pek çok kez değişmesi ve toprakların alüvyonlar ile dolması neticesinde Ege Denizi ile olan irtibatının kesildiği bilinmektedir. Günümüzde denizden bir hayli içeride kalan kent, önemli bir bilim ve felsefe merkezidir.

Milet Antik Kenti Tarihi

Akropolis veya Akropol Antik Yunan kentlerinde, kentlerin yanı başındaki tepelerde inşa edilen hisarlardır. Miletos'un Arkaik devir akropolisi M.Ö. 494 yılında gerçekleştirilen Pers istilasından sonra terk edilmesi ile Helenistik kent, Aslanlı Liman ve tiyatro çevresinde şekil almaya başlamıştır. Roma dönemi Helenistik dönem kentine özgü şekil ve büyüklük aynen muhafaza edilmiştir. Bununla birlikte imar çalışmalarına hız verilmiştir. Faustina Hamamı, Humei Tepe Hamamı, liman anıtı, gymnasium, Batı agora stadium, depo alanları, Capito Hamamı ile Güney Agora kapısı önemli kamu binalarıdır.

Milet Antik Kenti, tarihine bakıldığında Büyük Menderes Nehri'nin taşımış olduğu alüvyonlar ile dolmaya başlayarak zamanla çok önemli bir liman kenti olma niteliğini kaybetmiştir. Miletos, M.S. 5378 yılından başlayarak Piskoposluk haline dönüştürülmüştür. Bu değişim ile antik kent, giderek küçülmüş, tiyatro ile kale etrafıyla sınırlanmıştır. Bizans devrinde ise Palatai ismi verilen Milet Antik Kenti, 13. yüzyılda Türklerin hakimiyetine girmiştir. Tarihte Beylikler ve Osmanlı Devleti zamanında ise Balat adı ile tanınır.

Milet Antik Kenti Nerede?

Milet, Klasik Yunancada Miletos, Latince Miletus olarak bilinen kent, Batı Anadolu kesiminde, Ege Bölgesi'nde eski zamanlarda Büyük Menderes nehrinin hemen ağzına yakın deniz kenarında bir antik liman şehridir. Milet Antik Kenti'ni gezip görmek ve tarihine yakından tanıklık etmek isteyenler, Miletos'un yerini merak etmektedir. Merak edenler için belirtmek gerekir ki günümüzde Milet Antik Kenti, gözde turizm illerimizden Aydın'ın Didim İlçesi'nde bulunmaktadır. Didim ilçesinde ise Balat Köy, sınırları içerisinde yer alır.

Milet Antik Kenti Gezilecek Yerler

Milet Antik Kenti'nde gezilecek pek çok önemli tarihi eser ve alan bulunmaktadır. Kentin içinde üç katlı bir yapıda olan Nymphaion ismini taşıyan anıtsal kent çeşmesi mevcuttur. Bu tarihi çeşmenin yanında ise yaklaşık olarak 100 metre uzunluğunda tören yolu bulunur. Anadolu topraklarındaki en büyük Roma hamamlarında biri Fauistina Hamamıdır. Hamamın içinde yer alan havuzun yanında Maiandrios (Nehir Tanrısı) heykelinin bir kopyası vardır. Milet Antik Kenti'nin agorası da tarihten pek çok izi içermektedir. Milet liman anıtı da Milet'te görülmesi gereken tarihi anıtlardandır.

Milet Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Milet Antik Kenti giriş ücreti 18-TL'dir.

Milet Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Milet Antik Kenti'nin ziyaret saatleri, yaz dönemi için 01 Nisan - 01 Ekim arasında 09.00- 19.30 saatlerinde, kış dönemi için ise 01 Ekim- 01 Nisan arasında 08.30- 17.30 saatlerindedir.

Milet Antik Kenti'nde Müze Kart Geçiyor mu?

Milet Antik Kenti'nde müze kart geçmektedir.