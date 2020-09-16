Küçüksu Kasrı Nerede? Küçüksu Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Kahvaltı İle Düğün Fiyatları, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Üç katlı olma özelliğine sahip olan Küçüksu Kasrı, Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılmıştır. O dönemde padişah tarafından kullanılan Küçüksu Kasrı, aynı zamanda padişahın dinlenme ve huzur bulduğu mekân olarak da adlandırılmaktadır.

Küçüksu Kasrı Nerede?

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan Küçüksu Kasrı, Beykoz’un Küçüksu semti sınırları içinde bulunuyor. Küçüksu Kasrı’nın tam adresi Anadolu Hisarı Üsküdar – Beykoz / İstanbul olarak geçmektedir.

Küçüksu Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi

Pek çok kez yıkılmış ve yeniden inşa edilerek günümüze kadar ulaşmayı başarmış olan Küçüksu Kasrı’nın tarihi Bizans dönemine kadar uzanıyor. Osmanlı döneminde de kullanılmış olan Küçüksu Kasrı, o zamanlar padişahın bahçesi olarak kullanılmıştır. 1700’lü yılların ortalarında yaptırılmış olan Küçüksu Kasrı, 1856 yılında Sultan Abdülmecit tarafından saray haline getirilmiş ve yaklaşık 1 yıl sonunda hizmete girmiştir. Günümüzde gezilecek yerlerden birisi olan Küçüksu Kasrı, aynı zamanda düğün ya da özel organizasyonlar içinde ev sahipliği yapıyor.

Tarihin çeşitli dönemlerinde, farklı devletler tarafından istenen amaçlar için kullanılmış olan Küçüksu Kasrı, 4. Murat döneminde Gümüş Selvi adı ile varlığını sürdürmüştür. 1857 yılında hizmete girmesi ile birlikte, dönemin Türk evlerini yansıtan Küçüksu Kasrı’nda, dört oda bulunmaktaydı. O yıllarda kiler, bodrum katı ve mutfak çalışan hizmetçilere ayrılmıştır. Daha sonra Abdülaziz zamanında yeniden elden geçirilmiş olan Küçüksu Kasrı, farklı cephelerdeki süslemelerin değiştirilmesi sonucunda eski orijinalliğinden ve dönemin özelliklerini kaybetmeye başlamıştır.

İçerisindeki oda ve salon alanlarının değiştirilmesi işleminden geçen Küçüksu Kasrı, farklı sanat eserleri ile donatılmış ve özel olarak İtalyan mermerleri kullanılarak daha da ihtişamlı hale getirilmeye özen gösterilmiştir. Tüm odaların özel olarak işlenmesi ve farklı motifler ile dekor edilmesi işlemine uğrayan Küçüksu Kasrı, çeşitli dönemlerde elden geçirilerek günümüze kadar sağlam şekilde gelmeyi başarmıştır. Cumhuriyet zamanlarında ise konuk evi amacı ile hizmet vermeye başlamış ve koruma altına ilk olarak 1994 yılında restorasyon işlemine alınmıştır. Restorasyon işleminin ardından ise ilk kez 1996 yılında müze haline alınarak hizmete açılmıştır.

Küçüksu Kasrı Düğün Fiyatları

Tarih kokan mekânların başında gelen Küçüksu Kasrı içinde bahçe, balkon ve özel çim alanları yer alıyor. Küçüksu Kasrı’nın popüler olması tarihi ve deniz kenarında olması yer almaktadır. Aynı zamanda şehir merkezine yakınlığı ile tanınan Küçüksu Kasrı’nda özel düğün organizasyonları yapmak mümkündür. Düğün organizasyonu Küçüksu Kasrı’nın içinde değil yalnızca açık alan olan bahçesinde yapılmaktadır. Düğün fiyatları ise kişi başı ortalama minimum 300 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Söz konusu olan düğün fiyatı yemekli olarak geçmektedir. Davetli kapasitesi ise ortalama 1000 kişi kadar.

Küçüksu Kasrı Kahvaltı Fiyatları

Küçüksu Kasrı’nda kahvaltı fiyatı kişi başına 25 ile 30 TL arasında değişmektedir. Kahvaltı fiyatı sınırsız olarak belirlenmiştir. Kahvaltı yapmak için hafta sonlarını tercih etmek ve sabah 09:00 ile öğle 13:00 arasında Küçüksu Kasrı’na gitmek gerekiyor.

Küçüksu Kasrı Giriş Ücreti

Küçüksu Kasrı’nı normal ziyaret etmek için bilet almanız gerekiyor. Küçüksu Kasrı tam bilet fiyatı 10 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 5 TL olarak geçmektedir.

Küçüksu Kasrı Ziyaret Saatleri

Küçüksu Kasrı ziyaret saatleri 09:00 ile 17.00 arasıdır. Küçüksu Kasrı, Pazartesi ve Perşembe günleri dışında her gün açıktır.