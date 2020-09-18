Konyaaltı Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konyaaltı Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Konyaaltı plajı Akdeniz'in en önemli plajları arasında yer almaktadır. Akdeniz turizmine olumlu yönde katkı sağlayan Konyaaltı plajı özellikle yabancı turistlerin ilk uğradığı ve tercih ettiği yerlerden birisidir. Plajın etrafında ise beş yıldızlı birçok otel bulunmaktadır.

Konyaaltı Plajı Hakkında Bilgi

Konyaaltı plajının yaklaşık olarak 7 kilometre uzunluğu bulunmaktadır. Bundan dolayı Akdeniz'in en uzun plajlarından birisi Konyaaltı plajıdır. Plaj içerisinde şezlong ve şemsiye gibi pek çok imkan bulunmaktadır. Konyaaltı plajının hemen arkasında bey dağları bulunmaktadır. Konyaaltı plajı içerisinde ücretli ve ücretsiz faaliyetler bulunmaktadır. Ayrıca plaj içerisinde cankurtaranlık ve diğer hizmetler de verilmektedir. Plaj içerisinde işletmeler de bulunmaktadır.

Konyaaltı plajında 4.5 kilometrelik olan bir çakıllı sahil de yer almaktadır. Burası mavi halk plajı olarak da adlandırılmaktadır. Keyifli vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin ilk tercih edeceği yerlerden olan Konyaaltı plajı Türkiye'nin en büyük plajları arasındadır. Sarısu deresi de Konyaaltı plajına yaklaşık olarak 1 kilometre mesafede bulunmaktadır.

Konyaaltı Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Konyaaltı plajı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer almaktadır. Konyaaltı'nın Kuşkavağı mahallesinde yer almaktadır. Konyaaltı plajına gitmek için ulaşım son derecede kolaydır. Konyaaltı merkeze oldukça yakın bir konumda olmasından ötürü ulaşım toplu taşıma araçları ile kolayca sağlanmaktadır. Konyaaltı plajına ulaşmak için 800 numaralı otobüsü kullanarak bu plaja ulaşabilirsiniz. Ayrıca Konyaaltı otobüs duraklarından daha pek çok otobüs direkt olarak bu plaja gitmektedir. Diğer alternatif otobüsleri de kullanarak plaja ulaşım sağlayabilirsiniz.

Konyaaltı plajına dolmuşla da ulaşım sağlamak mümkündür. Antalya'nın merkezine geldikten sonra Konyaaltı’na giden dolmuşlara binerek aktarma vasıtası ile plaja ulaşım sağlayabilirsiniz. Konyaaltı plajına geldikten sonra ister yürüme mesafesi isterseniz de taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Konyaaltı plajına ulaşmak için özel araç da kullanmak mümkündür. Özel araç ile birlikte Antalya merkezde yer alan yol tabelaları takip etmek yeterlidir. Antalya merkezde yer alan yol tabelaları ile birlikte Konyaaltı ilçesine giderek direkt olarak bu plaja ulaşım sağlayabilirsiniz.

Konyaaltı Plajı Özellikleri

- Yaklaşık olarak 7 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük plajları arasındadır.

- Denizi oldukça sıcak ve suyu oldukça tuzludur.

- Şezlong ve şemsiye imkanları bulunmaktadır.

- Çevresinde konaklamak için birçok otel bulunmaktadır.

Konyaaltı Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Konyaaltı plajında kamp yapmak yasaktır. Yalnızca çevre yerlerde kamp yapma imkanı bulunmaktadır.

Konyaaltı Plajı Konaklama Detayları

Konyaaltı plajı çevresinde bütçenize uygun olacak şekilde konaklama yapabilirsiniz. İster pansiyonda isterseniz de otelde kalabilirsiniz. Konyaaltı plajı çevresinde birden fazla otel yer almaktadır. Fakat gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmaya özen gösterin.

Konyaaltı Plajı Giriş Ücreti

Konyaaltı plajı tamamen bir halk plajıdır. Bundan dolayı giriş için herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz.