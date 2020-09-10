Konya Hayvanat Bahçesi Nerede? Konya Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Konya hayvanat bahçesinde pek çok türe ait hayvanları bir arada görmeniz mümkündür. Çeşitlilik sebebi ile buraya çok sık ziyaretçiler gelmektedir.

Konya Hayvanat Bahçesi Nerede?

Konya Hayvanat bahçesi Konya ilinin Karatay ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Akçeşme mahallesinde bulunan bu hayvanat bahçesi Konya ilinin tek hayvanat bahçesi olma özelliğini de taşımaktadır.

Konya Hayvanat Bahçesi Hayvanları Listesi

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine sürekli yeni hayvan türleri gelmektedir. Burada yaklaşık olarak 80 tür ve 500 üzerinde hayvan olduğu bilinmektedir. Hayvanlar oldukça güzel bir şekilde bakılmakta, beslenme ve sağlıklarına da dikkat edilmektedir. Bunun dışında bulundukları kafeslerin temizliği ve hayvanların bakımları da titiz bir şekilde düzenli olarak yapılmaktadır.

Konya Hayvanat Bahçesi içerisinde 8 adet personel tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Yırtıcı hayvanlar günlük olarak 4 kg üzerinde et yiyebilmektedir. Bunun yanında kaplan ve aslan gibi türler ise 350 kg civarında et tüketmektedirler. Bu hayvanlara ahırlarda ölen hayvanların etleri verilmektedir. Yılanlar ise ölmüş olan hayvanların eti ile beslenmezler. Onlara da kuş, güvercin, sülün, laboratuvar fareleri verilmektedir.

Papağan gibi kuş türleri ise solucan ve un kurdu gibi canlıları tüketmektedirler. Bu yiyecekler hayvanat bahçesi yönetimi tarafından satın alındığı gibi marketlerin atık ürünlerinden de kullanılabilmektedir.

Her hayvan türünün doğal yaşamında bulunduğu ortama göre kafeslerde ısıtma ve soğutma sistemleri bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında hayvanların serinleyebilmeleri için yiyecekler genellikle dondurularak verilmektedir. Kışın ise suda bekletilip hayvanlara verilmektedir.

Aslan türleri genelde Afrika civarında yaşadıkları için yaz sıcağını daha çok sevmektedirler. Bu sebeple bu hayvanlar kış aylarında sıkıntı yaşayabilirler. Bunun önüne geçmek için hayvanların ısınabilmesi adına kış aylarında kafesleri ısıtılmaktadır.

Sibirya kaplanları ise daha çok soğuk alanları sevmektedirler. Bu sebeple de yaz aylarında kafeslerinin soğutulmasına ihtiyaç duyarlar. Her hayvanın ihtiyacına uygun olarak kafeslerinde ısıtma ya da soğutma işlemleri yapılmaktadır.

Konya Hayvanat Bahçesi içerisinde yaşayan hayvanların düzenli olarak uzman veterinerler tarafından tedavileri de yapılmaktadır. Bunun yanında hayvanların sağlığına yararlı olacak gerekli vitamin ve takviyeler veteriner hekim kontrolünde kullanılmaktadır. Hayvanlar sıcaklık ile ilgili stres durumları yaşadıkları zaman genellikle C vitamini takviyesi kullanılmaktadır. Bunun dışında genellikle kış aylarında ise A,B ve E vitaminleri daha çok kullanılmaktadır.

Hayvanlar kilo almaya başladıkları zaman ve olması gereken kiloların üzerine çıktıkları zaman veteriner hekim eşliğinde diyet programları da düzenlenmektedir.

Konya Hayvanat Bahçesini bugüne kadar 200 bin üzerinde ziyaretçi ziyaret etmiştir. Konya ili düşünüldüğü zaman bu oran oldukça iyi bir sayıdır. Konya Hayvanat Bahçesini Konya'nın dışından pek çok misafirde ziyaret etmektedir.

Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar arasında en çok kaplan ve aslanlar ilgi görmektedir. Bunun dışında burada mesire alanı da bulunmaktadır. Gelen misafirler mesire alanında dinlenebilir ve güzel vakit geçirebilirler.

Konya Hayvanat Bahçesi Giriş Ücretleri

Konya Hayvanat Bahçesi ücretsiz olarak herkes tarafından ziyaret edilebilir. Bu sebeple de özellikle hafta sonları burası çok fazla ilgi görmektedir.

Konya Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Konya Hayvanat Bahçesi haftanın her günü ziyaretçiler tarafından ziyaret edilebilmektedir. Buraya herhangi bir giriş çıkış saati bulunmamaktadır.

Konya Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Konya Hayvanat Bahçesi Telefon Numarası: 0332 350 13 13

Faks Numarası: 0332 351 53 50