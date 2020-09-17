Kısırkaya Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kısırkaya Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Halk plajları içerisinde Kısırkaya plajı, halk plajlarından beklenen tüm özelliklere haiz. Özellikle yaz mevsiminde hafta sonları yakın il ve ilçelerden gelenlerin akınına uğrayan plaj, kalabalık gruplara deniz kenarında güneşlenme, kumsalda yürüme ve temiz bir denize girme gibi çeşitli aktiviteler eşliğinde keyif zamanlar vaat ediyor.

Kısırkaya Plajı Hakkında Bilgi

Kısırkaya Plajı, halk plajı olarak milyonları yıllardır kumsalında ağırlamaktadır. Halk plajı olarak diğer halk plajları ile kıyaslandığı zaman kalabalıkları ağırlasa da keşfedilmemiş doğal güzellikleri bünyesinde barındıran özel bir plajdır. Kısırkaya Halk Plajı'nın içerisinde çok fazla sosyal imkan mevcut değildir. Bununla birlikte Kısırkaya Plajı'na gelen tatilciler kendi olanakları ile hem sakin hem de eğlenceli saatler geçirmenin yollarını rahatlıkla bulabilmektedir. Ulaşım bakımdan Kısırkaya Plajı, çoğu zaman trafiğe takılmadan erişilebilen bir plaj olarak sevilmektedir.

Kısırkaya Plajı, büyük bir kumsala sahiptir. Kumsalının geniş olması, plaja gelen insanlarında rahatlıkla hareket edebilmesine olanak vermektedir. Sahil yürüyüşlerini tercih edenler içinde plaj gayet uygundur. Plajda yer alan cankurtaran ekibi gün boyu deniz güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çalışmaktadır. Kısırkaya Plajı'nda deniz suyunun analizleri de düzenli olarak yapılmaktadır.

Kısırkaya Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kısırkaya Plajı'nın bulunduğu yer merak edilmektedir. Kısırkaya Plajı, İstanbul ilinin Sarıyer ilçesinin Kısırkaya Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Toplu taşıma araçları ve özel araçlar vasıtası ile plaja kolaylıkla gelinebilmektedir. Toplu taşıma araçları ile plaja gelmeyi düşünenler ilk olarak Sarıyer'e gelebilir akabinde buradan Kısırkaya Plajı'na giden minibüslere veya Hacıosman'dan hareket eden 152 hat nolu otobüslere binebilirler.

Kısırkaya Plajı'na özel araç kullanarak gelmeyi planlayanlar Sarıyer- Kilyos yol güzergahını tercih etmeliler. Bu güzergahta yol alanlar daha sonra yeşil vadiyi geçerek, dört yoldan düz bir biçimde devam ederek Kısırkaya Köyü'ne ulaşılabilirler.

Kısırkaya Plajı Özellikleri

Kısırkaya Plajı, huzur verici ve sakin bir plaj alanına sahiptir. Bu özellikleri ile hem temiz bir denizin keyfini çıkarma hem de dinlenme açısından oldukça elverişli şartları tatilcilere sunmaktadır. Yaz aylarında bir hayli kalabalık olan Kısırkaya Plajı, hareketli ve eğlenceli zamanlar geçirmek isteyenler içinde en iyi plaj alternatifleri arasında öne çıkmaktadır. Böylelikle sakinliği sevenler ve kafa dinlemeyi arzu edenler için olduğu kadar yaz mevsiminde özellikle hafta sonları kalabalık alanları ve eğlenceyi düşleyenler içinde ideal bir tatil alanı olarak göze çarpmaktadır.

Kısırkaya Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Kısırkaya Plajı içerisinde ve plaj çevresinde kamp kurulabilecek alanlar bulunabiliyor. Bununla birlikte tatilciler en çok plaj alanında çadır kurmayı tercih etmektedir. Üstelik bu kamp işlemleri ve işgal ettiğiniz alan için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Kısırkaya Plajı Giriş ücreti (2020)

Kısırkaya Plajı'na gitmeyi planlayanlar her sene çok sayıda insanı kumsalında ağırlayan bu sevilen plajın ücretli olup olmadığı üzerinde duruyor. Kısırkaya Plajı'na giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Plajın ücretsiz olması en güzel yönlerinin başında geliyor. Plajın içerinde bulunan büfe ve diğer yerlerden alışveriş yapmanız durumunda ödeme karşılığında istediğiniz yeme, içme, deniz eşyaları gibi ihtiyaç duyduğunuz çeşitli ürünleri satın alabilirsiniz. Plaja gelmek için belirli ziyaret saatleri düzenlenmemiş olup istenilen saatte serbestçe plaja gelinebilmektedir.