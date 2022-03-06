Kaz Dağları’ndan Ege’nin serin sularına 10 adım

Sokaklarda zaman durmuş sanki: Cunda

Doğası, bozulmamış dokusu, Rum mimarisinin izlerini taşıyan sokaklarıyla görülmeye değer çok sayıda noktası var. Cunda, Balıkesir’in Ayvalık Adaları olarak bilinen irili ufaklı 22 adasından biri.

Güliz Arslan “Adayı keşfederken Taksiyarhis Kilisesi’ne ve Sevim- Necdet Kent Kitaplığı’na uğrayabilirsiniz. Sabah Taş Kahve’de oturup zamanın yavaş da akabildiğine tanık olabilirsiniz” diyor.



Antikçağdan günümüze: Gönen Kaplıcaları

Başta romatizmal rahatsızlıklar olmak üzere birçok sağlık sorununa iyi geliyor; o yüzden de yıllardır sudaki şifayı arayanların adresi. 73 derecede fışkırmasına karşın insan vücuduna uygun sıcaklığa düşürülüyor.

Gönen’deki su kaynaklarının antikçağlardan günümüze ulaşan haklı bir ünü var.



Şehrin oksijen deposu: Şahindere Kanyonu

Balıkesir’in oksijen deposu noktalarından biri daha... Kaz Dağları Milli Parkı sınırlarındaki kanyon yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda.

Burcu Gürtürk Kadak “Buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle misafirlerini büyüleyen kanyon, fotoğraf tutkunları için bolca malzeme veriyor” diye anlatıyor.



Film seti gibi: Ayvalık

Ege’ye uzanan koylarla bezeli Ayvalık, zeytin kokulu daracık sokakların arasına bir film dekoru gibi yerleştirilmiş zarif evleri ve özgün yemekleriyle tanınıyor. Körfezin bakir koylarını izlemek için Şeytan Sofrası’na çıkmak gerek.

İskele ve Balık Pazarı çevresinden kalkan teknelerle adaları gezmek mümkün.



Tarih dolu: Kyzikos Antik Kenti

Erdek sınırlarındaki Kyzikos döneminin en zengin kentlerinden.

Burada dünyanın en büyüklerinden olduğu tahmin edilen Hadrianus Tapınağı’nın, gladyatörlerin savaştığı Kyzikos Arenası’nın kalıntıları ve Roma döneminin en büyük sütun başlığı var.



Hikâyesini dinleyin: Hasan Boğuldu Şelalesi

Acı dolu bir aşk hikâyesinden adını alan şelale, Edremit sınırlarında, Kaz Dağları Milli Parkı içinde. Yörük kızı Emine ve ovalı Hasan’ın aşk hikâyesi filmlere ve Sabahattin Ali’nin öykülerine konu olmuş.

Bahar Gündoğdu’nun önerisi: “Mutlaka rotanızda olmalı.”



Trekking turları var: Burhaniye

Burhaniye ve onun en güzel koyu Ören, MÖ 1400’lere uzanan tarihi, bol oksijeniyle gözde. Saffet Emre Tonguç “İnce kumlu sahil şeridi güneşte parladığından mitolojide ‘ışık sahili’ olarak adlandırılmış. Madra Dağı’na trekking turlarına katılabilirsiniz” diyor.



Eserler, belgeler…: Kazdağı Müzesi

Murat ve Uğur Bostancıoğlu kardeşler, eski yağhaneyi babaları Ali Bostancıoğlu’nun anısına müzeye dönüştürmüş. Nurgül Büyükkalay’ın önerisi: “Arkeolojik, etnografik iki bölümü var. Antik eserler, önemli belgeler, sikkeler ve yöresel kıyafetler sergileniyor.”



Mücadelesini öğrenin: Kuvayi Milliye Müzesi

Balıkesirliler, 1919’da İzmir’in işgalinden sonra bugün müze olarak kullanılan binada toplanıp silahlı mücadeleye katılma kararı almış. Şehir merkezindeki yapı, o dönemin kurtuluş kahramanlarının hayatlarını ve kurtuluş mücadelesini tasvir ediyor.



Piknik yapabilirsiniz: Değirmen Boğazı Parkı

Balıkesir merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Değirmen Boğazı Tabiat Parkı, yöre halkının tercih ettiği bir oksijen deposu. Özellikle piknik ve doğa yürüyüşleri için tercih ediliyor. Zengin bir bitki çeşitliliği olan tabiat parkı yabani hayvan türlerine de ev sahipliği yapıyor.