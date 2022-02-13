Karadeniz’in zirveleri kayak ve kış tatili için çağırıyor

Beyaz örtüyle yazdan daha güzel

Uzungöl-Trabzon



Yazın olduğu gibi kışın da harika olan Trabzon’daki Uzungöl, son 5 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1.250 metre yükseklikteki alan dik yamaçları ve beyaza bürünmüş çam ağaçlarıyla bugünlerde tam bir görsel şölen sunuyor.



Göl çevresinde kar kalınlığı 60 santimetreye, yükseklerdeyse 1 metreye ulaştı. Uzungöl’de karalahana ve mısır ekmeğinin tadına mutlaka bakılmalı.



Eğlencesi bol

Çambaşı Kayak Merkezi-Ordu



Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki kayak merkezi Türkiye’nin ‘denize en yakın kayak merkezi’ unvanına sahip. 2.000 rakımlı Çambaşı Yaylası hem şehre yakın hem de ulaşımı kolay. Tesiste hat uzunluğu 1.753 ve 1.104 metre olmak üzere 2 adet telesiyej hattı var. Toplam 17.275 metrelik 11 adet kayak pisti mevcut. Her türlü kayak ve snowboard ekipmanı, kıyafetler, gözlük, eldiven, kısaca kayakla ilgili her şeyi kiralayabiliyorsunuz. Tesiste profesyonel kış sporlarından dağ bisikleti turlarına, kar motorundan zipline’a (iki yükselti arasına gerili ipten kayma) kadar birçok etkinliği deneyip eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Çambaşı’nda 12 adet bungalov, süit ve standart odalı bir tesis var. Çam ağaçları arasındaki evler kayak yapanların kuşbakışı izlendiği bir konumda. Eşyalı bungalovlar doğayla iç içe konforlu konaklama imkânı sunuyor.



Adeta bölgenin seyir terası

Nebiyan Dağı-Samsun



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca turizm merkezi ilan edilen Nebiyan Dağı, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde. Ormanları, yaylası ve dereleriyle Karadeniz Bölgesi’nin adeta seyir terası konumunda. Merkezden Nebiyan Dağı’na gitmek yaklaşık 2 saat sürüyor. Alanda doğa yürüyüşü yapmak isteyenler ve fotoğraf tutkunları için benzersiz güzellikte parkurlar var.



Karlar arasından şifalı sıcak sulara

İkizdere Vadisi-Rize



Rize’nin İkizdere Vadisi de kış turizminde öne çıkan yerlerden. Kışın yoğun kar alan bölgenin Sivrikaya Köyü’ne yolculuk başlı başına bir macera. Karla kaplı yamaçların arasında zirve yolculuğu sürerken yol aldıkça kar kalınlığının da yükseldiğini göreceksiniz. Asıl hedef Ilıca Köyü... Muhteşem manzara eşliğinde yapılacak yolculuğun ardından varacağınız Ilıca Köyü’nde yeraltından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği minerallerle dünyanın en iyilerinden olan termal su sizi bekliyor. Köyde, doğanın içinde tatil yapan ziyaretçiler, doktor ve fizyoterapist eşliğinde kas, eklem ve romatizma ağrılarına şifa buluyor.



Bir de kar altında görün

Ayder Yaylası-Rize



Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası doğal güzelliğiyle kış tatilinde en çok tercih edilen yerlerden. Bu yıl daha yoğun kar alan yaylada özellikle ahşap bungolovlar tatilcilerin en çok tercih ettiği konaklama adresleri. Yayla şu günlerde ‘helikopterle kayak sporu’ heliski için Avrupa ülkelerinden 350 dolayında sporcuyu ağırlıyor. Yaylada kışın da otellerin büyük çoğunluğu hizmet vermeyi sürdürüyor.



Pistler maceracıları, zirvesi fotoğrafçıları kendine çekiyor

Akdağ Kayak Merkezi-Samsun



Samsun kent merkezine 84, Ladik ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi, 1.400 metre pist ve 1.360 metre telesiyej uzunluğuyla kayakseverlerin ilgi odağı. Şehrin en yüksek rakımlı noktası olan Akdağ’ın zirvesiyse fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor. Ziyaretçiler, muhteşem bir manzara eşliğinde kayak yaparak pistin tadını çıkarıyor.



Kayak sonrası Hamsiköy sütlacı

Zigana Dağı-Gümüşhane



Gümüşhane il sınırındaki Zigana Kayak Merkezi, Karadeniz’in yalçın dağlarında kayak sporu yapmak ve çam ormanlarında kar motoru safarisiyle adrenalin dolu dakikalar geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. Kar kalınlığı sezon boyunca 1.5-2 metre arasında. Kar sporuyla ilk tecrübelerini yaşamak için gelen misafirler, tesiste hizmet veren kayak evinde snowboard, kızak ve kayak ekipmanıyla kendilerine eşlik edecek deneyimli kayak hocalarından güvenle hizmet alabiliyor. Kış tatilini Zigana’da geçirenler, lezzetine doyum olmayan kuzu eti, Trabzon’un tescilli lezzeti Hamsiköy sütlacı gibi yöreye özgü kültürel yemeklerin de tadına bakabiliyor.



Kızakla 5.5 kilometre

Kümbet Yaylası-Giresun



Kentte farklı alanlarda kış turizmi yapılıyor. Dereli ilçesinde Kulakkaya Yaylası’na çıkanlar önce Kuzalan Şelalesi’ni, ardından Mavi Göl’ü görüp güzel bir doğa gezisiyle günü tamamlayabilir. Yaylada kar motorlarıyla safari de yapılıyor. Ama kentin asıl yükseleni Kümbet Yaylası. Yazın olduğu gibi kışın da ilgi görmeye başladı. Nedeniyse 5.5 kilometrelik parkurda kızakla ve kayakla yaşanan keyifli anlar.



Bir kış kartpostalı

Kafkasör Yaylası-Artvin



Artvin kent merkezine 8 kilometre mesafedeki 1.200 rakımlı Kafkasör Yaylası, doğal güzellikleri, piknik alanları, yürüyüş yolları, kamp yerleri, ormanlarıyla kışın bir başka güzel. Şehir merkezinden yaklaşık 20 dakikalık araç yolculuğuyla varılan yaylanın ulaşımı kolay ve yolu da sürekli açık. Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ağaçları kışın kartpostalı andıran bir görüntü sunuyor.