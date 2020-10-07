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Hürriyet
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Japonya'dan Türkiye'ye vize kararı
Seyahat
DHA | Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 07.10.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Japonya'dan Türkiye'ye vize kararı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota kapsamında, Türk vatandaşlarının 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle Japonya'ya vize alarak seyahat edeceklerini açıkladı.

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Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibarıyla vizesiz seyahati sonlandırdı. Japon yetkililer vizesiz seyahatin kaldırılmasına corona virüs salgınını sebep gösterdi. Buna göre, Japonya turistik amaçlı seyahatleri de kabul etmeyecek.

Konuyla ilgili olarak SHGM internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya’ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya’ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir"

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