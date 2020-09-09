İzmir Etnografya Müzesi Nerede? İzmir Etnografya Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İzmir Etnografya Müzesi yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bu sebeple de sürekli ziyaretçi akımına uğramaktadır.

İzmir Etnografya Müzesi Nerede?

İzmir Etnografya Müzesi İzmir ilinin merkezinde Konak ilçesinde bulunmaktadır. Müze merkezi nbir konumda olması sebebi ile müzeye ulaşım oldukça kolaydır. İzmir Etnografya Müzesi önceden Diş Hastanesi olan Sağlık Müdürlüğünün karşı yolunda bulunmaktadır.

Müzeye otobüs, metro, tramway, vapur gibi değişik ulaşım araçları ile gidilebilmektedir. Konak Aktarma Merkezinden Doğum Hastanesine doğru 750 metre ilerde İzmir Etnografya Müzesi bulunmaktadır.

İzmir Etnografya Müzesi Tarihçesi

İzmir Etnografya Müzesinin bulunduğu bina 19. yy dolaylarında Neoklasik tarzda bir teras üzerine yapılmıştır. 1987 yılına gelindiği zaman bu bina İzmir Etnografya Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu bina toplamda üç kata sahiptir.

İzmir Etnografya Müzesi ile İzmir Arkeoloji Müzesi aynı bahçe içerisinde yer almaktadır. Bina üzerinde Bizans dönemine ait olan işlemeler bulunmaktadır. 1565 yılında yapılmış olan Bahribaba Musevi Mezarlığı üzerinde bulunmaktadır. Aslında bu yapı ilk başta vebalılar için St. Roch Hastanesi ve manastırı olarak inşa edilmiştir. Yapının mimarı hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Fransızlar tarafından inşa edilmiş olan yapının mimarisinde Efesten taşınan bloklar ile mezar taşları kullanılmıştır. Binanın bir bölümü 1845 yılında Fransızlar tarafından kimsesizlere bakılmak için bir bölümü de doğum Evi olarak kullanılmıştır. Bina Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında yetimhane olarak kullanılmıştır. 1985 ve 1987 yıllarında bina restore edilmiş ve Etnografya Müzesi olarak kullanılmaya başlamıştır.

İzmir Etnografya Müzesi Eserleri

İzmir Etnografya Müzesinin ilk katında 19. yüzyıldan kalma bir misafir odası bulunur. burada eski tarzda el işleri ile hamam takımları sergilenir. Müzenin ikinci katında 19. yüzyıla ait gelin odası ile birlikte gelinlik vitrinleri, sünnet odası, oturma odası, kadın süs eşyaları, mutfak malzemeleri bulunmaktadır.

Osmanlı devletine ait el yazmaları, sikkeler, kitaplar ve yazı takımları da bulunmaktadır.

İzmir Etnografya Müzesi Giriş Ücreti

İzmir Etnografya Müzesine girişler tamamen ücretsizdir.

İzmir Etnografya Müzesi Ziyaret Saatleri

İzmir Etnografya Müzesi haftanın her günü ziyaretçilere hizmet vermektedir. Müze 08:00 ile 17:00 saatlerinde ziyaretlere açıktır.

İzmir Etnografya Müzesi Hakkında Bilgi

Müzenin ilk müdürlüğünü Aziz Ogan yapmıştır. Daha sonra Aziz Ogan'ın başka bir görev için tayini çıktığında müze müdürlüğüne Selahattin Kantar getirilmiştir. İzmir Etnografya Müzesi 1931 yılında o dönemin cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından da ziyaret edilmiştir.

İzmir Etnografya Müzesine ilk girişte mermer merdivenler karşılamaktadır. Girişinde kule tipi bir taş bulunur ve bu yapı oldukça gösterişlidir. Binanın her tarafında pencereler bulunur. Birinci ve üçüncü katta bulunan pencereler kemerlidir. İkinci katta bulunan pencerelerde ise kemer bulunmamaktadır. Bu kadar fazla pencere olması sebebi ile bina oldukça aydınlık bir yapı halini almıştır.

Yanların mermer sütunlar bulunan helozonik olarak yükselen merdivenler Efes'ten getirilmiştir. İzmir Etnografya Müzesinde 19. yy İzmir'ine ait geleneklerin izlerinin yansıtılması amaçlanmıştır. Günümüzde sanayinin gelişmesi ile birlikte yok olmaya yüz tutmuş çömlekçilik, tenekecilik, nalıncılık, halı dokumacılığı, urgancılık, keçecilik, göz boncukçuluğu, tahta baskıcılığı gibi el sanatları sergilenerek tanıtımı da yapılmaktadır.

Müzesinin ilk katında İzmir'in ilk Türk Eczanesi ile nalıncılık ürünleri sergilenmektedir. Bunun yanında İzmir'in oldukça meşhur olan şerbetçisi Demirhindi'de burada sergilenmektedir.