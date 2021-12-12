MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleriİstanbul’da fenerlerin arasında...
GeriSeyahat İstanbul’da fenerlerin arasında...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’da fenerlerin arasında...
Seyahat
Haber Giriş: 12.12.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

İstanbul’da fenerlerin arasında...

Antonina Turizm, 19 Aralık’ta günübirlik ‘İstanbul’un Deniz Fenerleri’ turu düzenliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Taksim AKM önünde saat 8.00 ve Kadıköy Haldun Taner Sahnesi önünde saat 8.30’da buluşmanın ardından başlayacak gezi, akşam saatlerinde Taksim AKM önünde sona erecek. Anadolu Feneri, Fenerbahçe Feneri, Ceneviz Kalesi ve Rumeli Feneri, Ahırkapı Feneri ve Yeşilköy Feneri görülecek yapılar… Ulaşım ve rehberlik hizmetleri dahil, kişi başı fiyatı 695 lira. Detaylı bilgi için: antoninaturizm.com

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi