İstanbul’da fenerlerin arasında...

Taksim AKM önünde saat 8.00 ve Kadıköy Haldun Taner Sahnesi önünde saat 8.30’da buluşmanın ardından başlayacak gezi, akşam saatlerinde Taksim AKM önünde sona erecek. Anadolu Feneri, Fenerbahçe Feneri, Ceneviz Kalesi ve Rumeli Feneri, Ahırkapı Feneri ve Yeşilköy Feneri görülecek yapılar… Ulaşım ve rehberlik hizmetleri dahil, kişi başı fiyatı 695 lira. Detaylı bilgi için: antoninaturizm.com