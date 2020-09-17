İnlice Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? İnlice Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Muğla özellikle yaz aylarında oldukça hareketli olan şehirlerden bir tanesidir. Birçok ilçesinin ve beldesinin ünü ülke sınırlarını aşmış dünyaca bilinmektedir. Bu sebeple her yıl binlerce turisti ağırlar. İnlice plajı da gösterilen plajlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar.

İnlice Plajı Hakkında Bilgi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı plajlardan bir tanesi olan İnlice plajı birçok kişi tarafından tercih edilen plajlardan biridir. Muhteşem doğası eşsiz güzellikleri ile Fethiye ilçesi halk plajları ile de oldukça ünlüdür. İnlice Plajı'na yeşil orman yolu içerisinden çam kokularıyla ulaşılır. Daha önce kamp alanı olarak kullanılan plaj şu anda piknik ve mangal yapmak için de kullanılmaktadır. Göcek beldesine bağlı bulunan İnlice plajı Dalaman'a da yakın olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir.

İnlice Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İnlice plajı Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı olarak bulunan bir plajdır. İnlice Plajı’na özel araçla gitmek isteyen kişiler; Dalyan’dan Fethiye istikametine doğru devam ederken Göcek’i geçtikten sonra kişilerin karşısına İnlice tabelası çıkacak. İnlice tabelasını takip ederek bu plaja ulaşabilir. Tabeladan dönüldükten sonra 4- 5 kilometre kadar devam ettikten sonra plaja ulaşmak mümkündür. Bölge dağlık bir bölge olduğundan dolayı plaja inen yolda keskin virajlar bulunur.

Plaja toplu taşıma ile gitmek isteyen kişiler için ise Dalaman'dan düzenlenen dolmuş seferleri ile bölgeye ulaşabilir. Aynı şekilde Göcek’ten de plaja ulaşmak için dolmuşlar bulunur.

İnlice Plajı Özellikleri

İnlice plajı oldukça büyük bir sahile sahiptir. Plaj içinde ihtiyaçları gidermek amacıyla Fethiye belediyesi tarafından işletilen duş, soyunma kabini, tuvalet ve kafe bulunmaktadır. Plajda bulunan duş, soyunma kabini ve tuvaletler ücretsizdir. Kafe fiyatları ise belediye tarafından işletildiği için oldukça uygundur.

İnlice plajı kumsalı sert kumdan oluşur. Genel olarak sığ olan denizi bazı alanlarda ise aniden derinleşir. Bu sebeple iyi yüzme bilmeyenler bu konuda dikkatli olmalıdır. Ayrıca çocuklu aileler için uygun olmayabilir. İnlice plajı arka tarafında mesire alanı olarak kullanılan bir bölge vardır. Piknik için uygun bir alan olmasından dolayı yalnızca deniz için değil piknik içinde birçok turisti ağırlar. Bölge mangal yapmak için de uygundur.

İnlice Plajı Kamp Yeri ve Ücretleri

İnlice plajı daha önceki yıllarda yalnızca kamp alanı olarak kullanılmıştır. Bölgeye giriş ücretsizdir. Aynı zamanda belediye tarafından işletilen alanda duş tuvalet ve soyunma kabinleri de ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İnlice plajı ve çevresi çadır kurmak için uygun alana sahiptir.

İnlice Plajı Konaklama Detayları

İnlice plajı çevresinde birçok otel, pansiyon ve bungalov tarzı işletmeler bulunmaktadır. Bölgede konaklama yapmak isteyen kişiler için farklı birçok seçenek yer alır.

İnlice Plajı Giriş Ücreti

İnlice plajı girişleri ücretsizdir. Ancak plaja aracı ile gelen kişiler için 10 lira otopark ücreti ödenir. Bunun dışında şemsiye ve şezlong kiralamak isteyen kişiler için şezlonglar 5 lira şemsiyeler ise 10 lira olarak ücretlendirilmektedir. Kişiler kendi havlu hasır veya şemsiyeleri de alıp bölgede denize girebilir. Bu sebeple İnlice plajı birçok kişi tarafından tercih edilen plajlar arasında yer alır.