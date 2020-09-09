İllüzyon Müzesi Nerede? İllüzyon Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İstanbul'da bulunan İllüzyon Müzesi'ne giden ziyaretçiler müzede bulunan aktivitelere de katılabiliyorlar. İllüzyon müzesinde ise İnfinity Room, Ames Odası, Tepetaklak Ev gibi alanlar bulunuyor.

İllüzyon Müzesi Nerede?

İllüzyon Müzesi İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde bulunuyor. İstanbul'un İstiklal Caddesinde bulunan bu İllüzyon Müzesi'ne ulaşım da oldukça kolaydır. İstanbul'da bulunan bu müzeye Eminönü'nden gidilecek ise 74 ve ya 74A numaralı otobüs ile gidilebiliyor. Kadıköy mevkisinde oturanlar ise Avrupa Yakasına geçtikten sonra İstiklal Caddesi'ne geçilir. Bu sayede İllüzyon Müzesi'ne de çok kolay bir şekilde ulaşım sağlanacaktır.

İllüzyon Müzesi Tarihçesi

İllüzyon Müzesi'nin ilki 2015 yılında Zagreb'de açılmıştır. Berlin, New York, Atina gibi şehirlerde yer alan İllüzyon Müzesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Narmanlı Han'da açıldı. Bu müzede ise 60'dan fazla etkinlik bulunuyor.

İllüzyon Müzesi Eserleri

İstanbul İllüzyon Müzesi hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap ediyor. Bunun yanı sıra bu müzede birbirinden farklı oyun odaları da yer alıyor. Özellikle Tepetaklak Oda, Vortex Tüneli, Sonsuzluk Odası ve Karmaşık Silindir çocukların çok fazla ilgisini çekiyor. Aynı zamanda Gerçek Ayna karşısına geçen ziyaretçiler de komik ve eğlenceli anlar yaşıyorlar. Müzeyi ziyaret eden kişiler özellikle bu alan için gelmeyi tercih edebiliyorlar. İstanbul İllüzyon Müzesinde çocuklar için de akıllı oyun odaları bulunuyor. Ayrıca hologram, optik illüzyon ve Stereogram da müzede bulunan alanlar arasında yer alıyor. Müzedeki alanlardan bir tanesi de Akıllı mağaza olarak öne çıkıyor.

İllüzyon Müzesi Giriş Ücreti

Avrupa'da neredeyse her kente bulunan İllüzyon Müzesi Türkiye genelinde sadece İstanbul'da yer alıyor. Bu müzeye gitmek isteyenlerin ise belli bir miktarda müzeye giriş ücreti ödemesi gerekiyor. İstanbul İllüzyon Müzesi'ne giriş yetişkinler için 59 lira olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra çocuklar için ise illüzyon müzesine giriş 39 liradır. Ayrıca İstanbul İllüzyon Müzesi'ne giriş için 65 yaş üstü kişilerin de 39 lira gibi bir ücret ödemeleri gerekiyor. İstanbul İllüzyon Müzesine ailecek girecek olanlar ise çeşitli kampanyalardan faydalanabiliyorlar. Özellikle de aile paketi fiyatı 159 lira olarak belirlenmiştir. Bu pakette 2 yetişkin 2 çocuk bulunur.

İllüzyon Müzesi Ziyaret Saatleri

İstanbul İllüzyon Müzesini ziyaret etmek isteyen kişiler müzeye gitmeden önce giriş ve çıkış saatlerini de iyi bir şekilde öğrenmeliler. İstanbul İllüzyon Müzesine ise bu saatler içerisinde giriş yapılmalıdır. İstanbul İllüzyon Müzesi haftanın her günü gelen misafirlerini ağırlıyor. Aynı zamanda İstanbul İllüzyon Müzesi hafta içi ve hafta sonları belirlenen saatlerde hizmet veriyor. İstanbul İllüzyon Müzesi haftanın her gününde sabah saat 10:00 ile akşam saat 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu saatler içerisinde herkes İstanbul illüzyon Müzesi'ne gidebilirler.

İllüzyon Müzesi Hakkında Bilgi

İstanbul'da bulunan İllüzyon Müzesi klasik bir müzeden çok daha farklıdır. İllüzyon Müzesinde birbirinden farklı eğlence odaları mevcuttur. Özellikle müzede bulunan Vortex isimli tünel çok fazla dikkat çeker. Bu tünele girmeye cesaret eden kişiler silindirik bir yapının içerisinde dönerler. Hareket eden bu silindir içerisinde ise adım atmak oldukça zordur. Aynı zamanda sonsuzluk odası içerisinde ise yerçekimine karşı bir duruş vardır. Bunun yanı sıra İstanbul İllüzyon Müzesinde çocuklar ve yetişkinler için birbirinden farklı akıl oyunları odaları da bulunuyor. Burada özellikle çocukların düşünme becerilerinin arttırılması hedefleniyor.