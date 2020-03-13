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İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel

Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında doğanın yeşillenmeye başlamasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları, flora ve faunasıyla ilgi çeken longoz ormanında mavi, mor, beyaz ile rengarenk açan çiçekler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturdu. Bir yandan kuşların diğer yandan derelerin sesiyle yankılanan orman, ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.

İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel

Sık ağaçların içerisinden sızan güneş ışınlarıyla doyumsuz manzaraya ev sahipliği yapan ormanlar yaza hazırlanıyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada Longoz Ormanları'nın her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

İğneada Longoz Ormanları her mevsim ayrı güzel

Havaların ısınmaya başlamasıyla ormanların yeşillendiğini anlatan Bilgin, buranın dünyada görülmesi gereken ender yerlerden olduğunu vurguladı. Yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Vali Bilgin, göl ve denizin birleşmesiyle ortaya çıkan manzaranın görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

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