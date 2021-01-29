İglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL

Pakistan ile Hindistan sınırında yer alan Keşmir bölgesinde bulunan Gulmarg kasabasında bir kayak merkezi iglo şeklinde bir kafe açtı. Bölgede bulunan ilk iglo kafe kardan inşa edildi. Basit Zargar tarafından tanıtılan iglo kafenin menüsünde yok yok.





Kahveden fast fooda kadar herşeyin yer aldığı kafe dün itibariyle ziyaretçiye açıldığı belirtilirken, iglo kafelerin kapasitesinin 16 kişilik olduğu ifade edildi. İglo kafede, kar ve buzdan yapılmış 4 masada bulunuyor. Böldege termometrelerin eksi 12'yi gördüğü ifade edildi.







FİLTRE KAHVE 366 TL

Kafede zaman geçirmek isyen kişilerin rezervasyon yaptırması gerektiği belirtilirken, 24 saat içerisinde 200'den fazla kişinin rezervasyon yaptırdığı kaydedildi. İglo kafede filtre kahvenin fiyatının 50 dolardan (366 TL) başladığı kaydedildi.







