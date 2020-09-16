Hidiv Kasrı Nerede? Hidiv Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Kahvaltı İle Düğün Fiyatları, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Eğer dinlenmek ve aynı zamanda yürüyüş ve koşu yapabilmek istiyorsanız, Hidiv Kasrı bu konuda en önemli yerlerden biridir. Aynı zamanda harika bir kahvaltı gerçekleştirebilir veya düğün için organizasyon yapma şansını elde edebilirsiniz. Şimdi bu özel yer hakkında gerekli bilgileri elde edebilirsiniz.

Hidiv Kasrı Nerede?

Hidiv Kasrı İstanbul'da yer almaktadır. Daha detaylı şekilde Çubuklu korusunun içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün. Bu yer ise Beykoz'da bulunmaktadır. Bölgeye şahsi araçlarımız ile rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarını kullanabilir ve bunu hem avrupa yakası hem de Asya üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Hidiv Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi

Osmanlı Mısır valileri arasında yer alan Hidiv Abbas Hilmi Paşa, 1903 yılında bu bölgeden bir ahşap bina satın almıştır. Ardından bölgeyi kapsayan geniş yeşil alanları içerisinde 270 metrekarelik bir yer daha satın almıştır. Bölgede yaptırdığı çalışmalar ile beraber gerçekleştiren inşa üzerinden, sonunda istanbul boğazı'nı net şekilde gören Hidiv kasrı'nı yaptırmıştır. İtalyan mimarlardan destek alarak o dönemin modern mimarisini yansıtan Hidiv Kasrı, aynı zamanda dünya çapında da oldukça ilgi gören yerler arasında bulunmaktadır.

Hidiv Kasrı Düğün Fiyatları

1937 yılından sonra restore edilerek Otel şeklinde hizmet vermeye başlayan Hidiv Kasrı, günümüzde özellikle düğün organizasyonları için yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu konuda yapılacak olan düğüne bağlı olarak farklı fiyatlandırma üzerinden hizmet almak mümkün. Ancak genel olarak ise kişi başı 100 veya 150 TL fiyatlandırma üzerinden insan sayısına göre düğün organizasyonu gerçekleştirilebilir. Özellikle muhteşem boğaz manzarası ile beraber harika bir görüntü imkanı sunan Hidiv Kasrı, bu konuda yoğun şekilde düğün organizasyonları için değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bazı dönemler dizi ve film çekimleri için de kullanılan bir yer olarak öne çıkıyor.

Hidiv Kasrı Kahvaltı Fiyatları

Hafta içi serpme kahvaltı ile beraber hafta sonu açık büfe üzerinden Hidiv Kasrı’nda muhteşem bir kahvaltı gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuda hem serpme kahvaltı hem de açık kahvaltıya bağlı olarak değişik fiyatlar bulunmaktadır. Şu an serpme kahvaltı üzerinden güncel fiyat olarak 32,5 TL’dir. Eğer hafta sonu açık büfe üzerinden kahvaltı gerçekleştirmek istiyorsanız o zaman 42,5 TL ile bunu yapabilirsiniz. Genel olarak eşsiz manzarası ile beraber uygun fiyatlar üzerinden kahvaltı yapılabileceğini dile getirmek mümkün.

Hidiv Kasrı Giriş Ücreti

Harika bir manzarası bulunan ve Çubuklu Korusu içerisinde yürüyüşe ya da koşu yapabileceğiniz Hidiv Kasrı, tamamen ücretsiz şekilde giriş imkanı vermektedir. Tek başınıza ya da ailenizle beraber gelebilir ve ücretsiz şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bölgeye araçlarınız ile geliyorsanız o zaman otopark ücreti olarak 10 TL ödemesi bulunmaktadır. Böylesi uygun fiyatları ile beraber bol yeşillikli ve ilkbahar ile sonbahar mevsimlerindeki, rengarenk çiçekleri üzerinden muhteşem bir gün geçirebilirsiniz.

Hidiv Kasrı Ziyaret Saatleri

Belli saatleri ile Hidiv Kasrı üzerinden haftanın her günü ziyaret gerçekleşmektedir. Yani haftanın 7 günü boyunca Hidiv Kasrı üzerinden ziyaret sağlamanız mümkün. Bu konuda sabah saat 08.00 ile beraber 23.00’a kadar ziyaret etmeniz mümkün. Bu sayede bölgeyi hem gündüz hem de gece görme şansını elde ederek muhteşem manzarasından faydalanabilirsiniz.