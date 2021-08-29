Hem havadan hem karadan

Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımını attığı Samsun’a gitme nedenim şehri ve yaylalarını havadan görmek, karadan gezmekti. Planımız doğrultusunda Şahinkaya Kanyonu’nun ve bazı yaylaların üzerinde uçtuk. Samsun’un meşhur rüzgârı zaman zaman uçuş rotamızı kısıtlasa da Samsun’u ve Karadeniz’in eşsiz yeşilliğini havadan görmek müthiş bir deneyim oldu. Uçaklarımız tek motorlu, iki ya da dört kişilikti. Öyle sevimli görünüyorlardı ki adeta çizgi filmden fırlamış gibiydi. Hatta koleksiyonlarında bir de ‘Çiçek Abbas’ adını verdikleri kırmızı bir uçak var. Uçuşa çıkmıyor ama birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirebiliyorsunuz.

Pistte bineceğimiz oyuncak gibi görünen uçağa yaklaştıkça başta bir korku sardı ‘Güvenli mi, biraz sallansa düşer mi acaba’ diye. Kulaklık takma ritüelini gerçekleştirip talimatı beklerken kendimi biraz güvensiz hissettim açıkçası. Ancak kuleden izni alıp havalandığımızda etrafımı saran özgürlük hissi tüm bu korkularımı alıp götürdü.

Önce Samsun’un üzerinden geçerek ertesi gün karadan dolaşacağımız yerleri havadan gördük. Sonra şehrin binalarının bittiği yerde Karadeniz’in hırçın suları başladı. Denizi ve balıkçı teknelerini izledikten sonra pilotun mikrofonundan kulaklığıma gelen “Şimdi yeşile doğru gidiyoruz” sözleriyle ağzım kulaklarıma vardı. Bulutların arasından geçerek gördüğümüz sarp kayalıkların arasından kıvrılan kanyon, uçsuz bucaksız yeşillikler içinde tablo görünümlü yaylalar ve dağ manzaraları... Hepsi masalsı, hepsi eşsizdi.

Bir şehri karadan keşfedip sokaklarında dolaşmak her zaman güzel ama o şehrin üzerinde havadan gezinmek; düzlüklerini, dağlarını, doğasını yükseklerden keşfetmek bir başka güzel. Şahinkaya Kanyonu gibi eşsiz doğal güzellikleri, dillere destan pidesi, tarihi değerleriyle Samsun, Karadeniz gezi rotanızda mutlaka olmalı. Üstelik Samsun’u hem havadan hem de karadan keşfedebilirsiniz artık.

SİZ DE UÇABİLİRSİNİZ

Northfly kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. ‘Yakıt sizden pilot bizden’ projesiyle hedefleri; hem sivil havacılık sektörüne ilgiyi arttırmak hem de Karadeniz turizmine katkıda bulunmak. 1 saatlik bir uçuş için 150 Euro ödeme yapılıyor. Gitmek istediğiniz rotaya bağlı olarak uçakla geziniz 1 saatten 4 saate kadar çıkabiliyor. Peki nereleri görebilirsiniz? Gidiş-dönüş 2 saatlik bir uçuşla Türkiye’nin kuzeydeki en uç noktası olan Sinop Yarımadası içindeki İnceburun’u, Ordu’nun yaylalarını görebilirsiniz. 4 saatlik bir uçuşla da Trabzon’un yaylalarına kadar varabilirsiniz. Bilgi almak için: (0850) 532 19 19



Yazarımız Nurgül Büyükkalay

AÇILIŞI PİDEYLE YAPTIK...

Samsun’da kahvaltıda Bafra pidesi yeniyor. Öyle lezzetli ki insanın yedikçe yiyesi geliyor. Kentin döneri de çok özel. Çalıkuşu Döner, Atakum Dönercisi ve Çarşamba’daki Şehir Lokantası en iyi adresler arasında. Karadeniz yemek kültürünün parçası olan hamsili ekmek ve mısır ekmeği, hamsili pilav, keşkek, mısır çorbası, aslen bir göçmen yemeği olan haluçka çorbası, fasulye turşu kavurması deneyebileceğiniz diğer yöresel lezzetlerden.



GÖRÜLECEK, GEZİLECEK YERLER

ATAKUM

Sahil yolu boyunca yan yana dizilmiş çok sayıda kafe ve restoran var. Gece yarısı olduğunda bile gençler sahilde oturmaya devam ediyor. Atakum’da mutlaka bir akşamınızı geçirin.

ONUR ANITI VE ATATÜRK PARKI

Samsun’un ilk ve en eski parkının içindeki devasa Onur Anıtı, Samsun’un sembolü. Avustralyalı heykeltıraş Heinz Kreppel tarafından yapılmış.

BANDIRMA VAPURU VE MİLLİ MÜCADELE PARKI AÇIK HAVA MÜZESİ

19 Mayıs 1919 günü Atatürk’ü kurmaylarıyla birlikte Samsun’a ulaştıran vapurun aslına uygun replikası Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde sergileniyor.

SAAT KULESİ VE SAATHANE MEYDANI

II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 10’uncu yıldönümü olan 1886’da bindirme taş örgü sistemiyle inşa edilmiş. Kuleyi gördükten sonra, meydan çevresine dizilmiş irili ufaklı dükkânlarıyla Mecidiye Çarşısı’nı gezebilirsiniz.

GAZİ MÜZESİ

Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte Milli Mücadele planlarını burada yapmış. 1902’de inşa edilen bina uzun süre Mantika Palas adıyla otel olarak hizmet vermiş. Atatürk ve arkadaşları her gelişlerinde bu otelde konaklamışlar. 1940’ta da Gazi Müzesi olmuş.

SAMSUN KENT MÜZESİ

Hem tasarımı hem de ziyaretçileriyle kurduğu interaktif iletişimi çok güzel. Müze içinde panoramalar, çeşitli fotoğraflar, balmumu heykeller ve balıkçılıktan tütüncülüğe Samsun’a dair canlandırmalar var.

VEZİRKÖPRÜ ŞAHİNKAYA KANYONU

Bölgeyi besleyen Kızılırmak Nehri’nin en dar ve en uzun geçidi. 2015’te Tabiat Parkı ilan edilerek turizme açıldı. Şahinkaya Kanyonu heybetli kayaların arasında 2.5 kilometre boyunca uzanıyor. Tekne turuyla da gezebilirsiniz.

TEKKEKÖY MAĞARALARI

Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden. Mağaraların Hitit dönemi ve tunç çağına dayandığı varsayılıyor.