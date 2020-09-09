Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi Nerede? Havacılık Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi açıldığı zamandan beri oldukça ilgi görmüştür. Her sene pek çok kişi müzeyi ziyaret etmektedir.

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi Nerede?

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi İstanbul ilinin Yeşilköy ilçesinde bulunmaktadır. Hava Harp Okulu Destek Bölüğü'ne bağlı askeri hava alanının hemen yanında ziyaretçilerini beklemektedir. Hava Kuvvetlerini Havacılık Müzesine kendi aracınız ile gelecekseniz E-5 üzerinden Atatürk hava alanı yönünde gitmeniz gerekmektedir. Hava alanına geldikten sonra ise sahil yönüne doğru dönmeniz gerekir. Hava Harp Okulunu geçtikten sonra sağa dönmeniz gerekir. Daha sonra hemen karşınızda müzeyi görürsünüz.

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesine toplu taşıma araçları ile de gitmeniz mümkündür. Bunun için en iyi yol Sirkeci Halkalı Banliyö trenine binmek olacaktır. Yeşilköy'de indikten sonra sadece 5-10 dakika içerisinde rahatlıkla müzeye ulaşabilirsiniz.

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi Tarihçesi

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi tarihi neredeyse 1. Dünya Savaşına kadar uzanmaktadır. Savaşın sonunda Türklerin elinde farklı ülkelerden kalan uçaklar bir müze kurma fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun dışından düşmandan kazanılan ganimetler arasında müzeye uygun olabilecek parçalar da toplanmaya başlamıştır.

Kurtuluş Savaşı'nın başladığı dönemlerde Müzede bulunan uçakların zarar görmesinden korkulduğu için uçaklar Maltepe'ye taşınmaya başlamıştır. Fakat nakliye sırasında da uçakların zarar görmesi ve bunun yanında Kurtuluş Savaşında kullanılan uçaklarında zarar görmesi sebebi ile müze kurma fikrinden vazgeçilmiştir.

1960 yılına gelindiğinde dönemin hava kuvvetleri komutanı olan Hv. Org. İrfan Tansel bir havacılık müzesi kurulmasını istemiştir ve çalışmaları yakından takip etmiştir. Uzun çalışmaların neticesinde Havacılık Müzesi 15 Mayıs 1971 yılında İzmir'de hayata geçirilmiştir. Fakat müzeye ulaşım bir hayli zor olduğu için müze beklenen ilgiyi görememiştir. Bu sebeple de 1985 yılında şu an bulunduğu alana taşınmıştır.

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi Eserleri

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi yaklaşık olarak 15000 metre kare alanda bulunmaktadır. Bu alanın 3000 metre karesi kapalıyken 12000 metrekaresi açık bir alandadır. Müze içerisinde Türk Hava Kuvvetlerinin geçmişten günümüze kullanmış olduğu hava araçları sergilenmektedir. Bunun yanında maket koleksiyonları ile havacılık da kullanılan araçlar da sergilenmektedir.

Havacı olan şehitlerin kıyafetleri ile havacılığın geçmişten günümüze gelişimini ile ilgili eserler ve oldukça ender bulunan silahlar da müzede sergilenmektedir. Müzeyi gezdikten sonra müze içerisinde bulunan kafe de dinlenebilir ve uygun fiyatlı olan uçak maketlerinden satın alabilirsiniz.

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi Giriş Ücreti

Müzeye girişlerde yetişkinlerden 18 TL ücret talep edilmektedir. 18 yaş altındaki öğrencilere ise müze ücretsizdir. Hava Kuvvetleri Havacılık müzesinde müze kart geçerli değildir.

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze Pazartesi günleri ziyaretçilere kapalıdır. Bunun yanında resmi tatillerin ilk günleri de açık değildir. Onun dışındaki günlerde Hafta içi 9:00 ile 17:00 saatleri arasında hafta sonları ise 10:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir. Bilet satışları müzenin kapanış saatinden 45 dakika öncesinde sona ermektedir.

Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi Hakkında Bilgi

Hava Kuvvetleri Havacılık müzesi modern bir mimari ile inşa edilmiştir. Müzesinin iç dekorasyonunu İstanbul İl kültür, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinden teknik bir ekip üstlenmiştir. Müze 16 Ekim 1985 yılında dönemin hava kuvvetleri komutanı olan Org. Halil Sözer tarafından açılmıştır.