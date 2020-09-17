Güneş Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Güneş Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Tarihi açıdan da önemli bir yere sahip olan Güneş Plajı, her sene yoğun olarak tercih edilen plajlar içerisinde yer almaktadır. İncecik kumları ve geniş kumsalının yanı sıra temiz denizi ile beraber, 7'den 70'e herkesin rahatlıkla gidebileceği bir plajdır.

Güneş Plajı Hakkında Bilgi

Güneş plajı yaz aylarında yoğun olarak tercih edilen önemli turistik alanlardan biridir. Aynı zamanda şezlong ve şemsiye olana ile beraber birçok avantaj plaj içerisinde yer alıyor. Cumhuriyetin başlarından bu yana kullanılan bu plaj, özellikle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de kullandığı ve denize girdiği plajlar içerisinde yer almaktadır.

Güneş Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Güneş Plajı İstanbul Florya semtinde yer almaktadır. Özellikle Florya tren istasyonunun tam karşısında olduğu için, metrobüsü kullanarak kolayca ulaşım sağlamak mümkün. Metrobüs ile Cennet Mahallesinde inerek yürüme mesafesi üzerinden plaja kolayca ulaşım sağlamak mümkün.

Güneş Plajı Özellikleri

Her sene İstanbul'un en çok tercih edilen plajları içerisinde Güneş Plajı gelmektedir. 800 metre uzunluğuna ve oldukça geniş bir kumsala sahip olan bu plaj, İstanbullara Denize girme şansı tanımaktadır. Cankurtaran ile beraber şezlong ve şemsiyenin yanı sıra, kabin ve duş alma gibi olanakları da bulunmaktadır. Geniş çaplı otoparkı bulunmasının yanı sıra plajda ayrıca müzik çalınmakta ve voleybol oynama şansı elde edilebilmektedir.

Özellikle hafta sonu yoğun olan bu plaj, Denizi sığ olması ile herkesin rahatça girmesine olanak tanıyor. Ancak yaz aylarında oldukça yoğun bir dönem geçirdiği için, özellikle hafta sonları erken gitmeye özen gösterilmelidir.

Güneş Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Güneş Plajı içerisinde otopark ile beraber kamp yerleri de bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak herhangi bir Ücret ödemeden Kamp kurmak mümkündür. Ancak bu kamp alanları denize girilen Kumsal kısmına denk gelmemelidir. O yüzden kumsalın dışında bir noktada bireysel olarak kamp yapılabilir.

Güneş Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Konaklama açısından Güneş etrafında bazı otel ve pansiyonlar bulmak mümkün. Bunların ücretleri özelliklerine ve kalitesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda otopark üzerinden de geniş çaplı bir alana sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden aracınızı rahatlıkla koyabilir ve Güneş Plajını değerlendirebilirsiniz. Güneş Plajı Florya da bulunduğu için bölgesel açıdan değişik noktalarda konaklayabilir ve yürüme mesafesi üzerinden Plaja ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle Cennet Mahallesi içerisinde bulunan farklı yerlerde konaklamak mümkündür. Ancak plaj içerisinde herhangi bir konaklama alanı bulunmamaktadır.

Güneş Plajı Giriş Ücreti

Güneş Plajı giriş ücreti 2020 yılı güncel fiyatlar doğrultusunda yetişkinler için 25 TL olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler için ise şu an fiyat 12 TL şeklinde öne çıkıyor. Aynı zamanda 0-7 yaş arası çocuklar ile beraber, engelli vatandaşlar ve engelli vatandaşlara refakat eden bir kişi ücretsiz olarak girebilmektedir. Soyunma kabini ve duş ile tuvalet giriş ücretine dahil olarak kullanım imkanı vermektedir.

Şezlong ve şemsiye için ise Günlük 10 TL ödemeniz yeterlidir. Aynı zamanda 15 TL ile emanet dolabı kiralamak mümkün. Böylece eşyalarınızı güvenli şekilde saklayabilirsiniz. Özellikle kalabalık söz konusu olduğu için emanet dolabı plaj içerisinde oldukça fazla değerlendiriliyor. Böylece daha rahat ve keyifli şekilde denize girmek mümkündür.