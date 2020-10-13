Gümüldür Plajları 2020 - Gümüldür'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Gümüldür ilçesi İzmir'in en önemli sahil yerlerinden biridir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra harika plajları ile beraber günübirlik muhteşem bir gün geçirme olanağı tanıyor. Berrak suyu ile mavi Bayraklı plajları, ailece sağlıklı ve güvenli şekilde denizin keyfini çıkarma olanağı tanımaktadır. Sadece İzmir halkı değil aynı zamanda hem yerli hem de yabancı turistlerin akın ettiği sahil alanlarından biridir.

Gümüldür Halk Plajı

Gümüldür halk Plajı en çok tercih edilen plaj olarak öne çıkıyor. Merkezi olması ile beraber yürüyüş mesafesinde kolayca ulaşabilir imkanı sağlanmaktadır. Özellikle mavi bayraklı olması güvenli şekilde denize girme imkanı tanıyor. Halk Plajı olduğu için plaj giriş ücretsiz olmakla beraber, şemsiye ve şezlong adına 15 veya 20 TL ücret ödenmesi yeterlidir. Aynı zamanda soyunma kabini ve WC ile duş gibi olanaklar plaj içerisinde bulunur. Zengin kafeterya ve restoran alanları sayesinde yiyecek ve içecek konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır. Özellikle incecik kumları ve sığ denizi ile ailece gidilebilecek en önemli alternatiflerden biridir.

Gümüldür-Özdere Plajları

Gümüldür'ün Özdere bölgesinde bulunan oldukça fazla sayıda plaj bulunmaktadır. Yerli ve yabancı pek çok turistin akın ettiği bölge, özellikle piknik alanları ile beraber denizi bir araya getiriyor. Bu sayede yeşil ile mavinin buluştuğu muhteşem bir alanda, piknik yapılırken ayrıca denizin keyfi sonuna kadar çıkarılabilir.

Mavi Bayraklı olması ile beraber Özdere plajları, masmavi denizi eşliğinde pek çok olanak sunuyor. Bazı plajları ücretli olması ile bazıları ise ücretsiz şekilde sağlanmaktadır. Özdere'de birbirine yakın şekilde olan plajlar ortalama 15 veya 20 TL ile giriş olanağı sağlamaktadır. Bu doğrultuda şezlong ve şemsiye ücret içerisinde desteklenir. Aynı zamanda pek çok plajda soyunma kabini, WC ile duş gibi olanaklar öne çıkıyor. Piknik kısımları ücretsiz olmakla beraber dışarıdan yiyecek getirme imkanı vermektedir.

Denizatı Tatil Köyü Plajı

Tatil köyüne ait olarak müşteriler için sunulan harika plajlar içerisinde yer almaktadır. Geniş kumsal alanı ile beraber incecik kumlarının yanı sıra, berrak bir suya sahiptir. Deniz tatilinin keyfini çıkarma imkanı veren bu bölge, ücretli giriş olanağı tanıyor. 20 ya da 25 TL ücret ile giriş yapılarak şezlong ve şemsiye elde etmek suretiyle günübirlik tatil yapılabilir. Ayrıca plaj içerisinde WC ve soyunma kabini ile yiyecek içecek gibi olanakların yanı sıra dur imkanı da bulunmaktadır.

Lookea Maxima Bay Plajları

Ücretli bir plaj olması ile beraber Lookea Maxima bay plajları gümüldür'ün en özel alanlarından biridir. Gün içerisinde pek çok etkinlik sağlayan plaj, ayrıca şezlong ve şemsiye üzerinden de 15 ila 20 TL arasında giriş olanağı veriyor. Diğer yandan duş ve soyunma kabini gibi tüm olanakların yanı sıra, yiyecek içecek tedarikinin sağlayacak cafe ve restoranlar bulunmaktadır.

Club Cactus Paradise Plajı

Özel işletme dahilinde sunulan en güzel plajlardan biri olarak da Club Castus Paradise öne çıkıyor. Bu plaj harika bir gün geçirme olanağı tanırken, 20 TL giriş ücreti bulunmaktadır. Ayrıca şezlong ve şemsiye ile beraberdim diğer tüm olanaklara güvenli bir şekilde ulaşmak mümkün.