Göynük Kanyonu Nerededir? Göynük Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Göynük Kanyonu eşsiz bir manzaraya sahiptir. Kemer'de bulunan ve gezilmeye değer olan yerlerin başında gelmektedir.

Göynük Kanyonu Nedir?

Göynük Kanyonu Antalya'da bulunan ve her yıl yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen bir kanyondur. Bu kanyon özellikle yaz aylarında oldukça fazla ziyaretçi almaktadır. Kanyonu ziyaret ederek yaz aylarında serin ve mükemmel bir gün yaşayabilirsiniz. Bunun yanında doğa sporlarını sevenler için de Göynük Kanyonu oldukça ilgi çekicidir.

Pek çok su sporu bu kanyonda yapılabilmektedir. Bunun yanında doğa yürüyüşleri için de çok fazla tercih edilmektedir. Doğa yürüyüşü yaparken muhteşem manzaranın da tadını çıkarabilirsiniz. Dünya'da bulunan en iyi yürüyüş yolları arasında olan Likya Yolu Göynük Kanyonu üzerinden geçmektedir. Bu sebeple de eşsiz bir manzaraya sahiptir.

Göynük Kanyonunu ziyaret ettiğiniz zaman pek çok aktivite yapma şansını da elde edersiniz. Göynük Parkı Tabiat Parkı olarak özel bir işletme tarafından işletilir. Kanyonun girişindeki gişelerden sonra yapay bir göl ziyaretçileri karşılamaktadır. Gölün yemyeşil suyu doğa ile uyumludur. Gölet’in yakınlarında bir macera parkı bulunur ve Zipline parkuru da bulunmaktadır. Bu parkur 40 metre yüksekliktedir ve 65 km uzunluğa sahiptir.

Gölet çevresinden düz bir şekilde yürüdüğünüz zaman doğal bir havuz sizi karşılayacaktır. Havuzda çeşitli su sporları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ziyaretçiler dilerse havuzda yüzebilir. Fakat bölgede mangal yakmak ve piknik yapmak yasaklanmıştır.

Göynük Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Göynük Kanyonu Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunmaktadır. Bu kanyon kemer ilçesindeki Göynük tatil beldesinde bulunur. Göynük kanyonu yaklaşık olarak 4,5 km bir etap üzerinde bulunmaktadır. Bu kanyona günü birlik geziler düzenlenmektedir.

Göynük Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Göynük Kanyonuna Göynük'ten 45 dakikalık bir yürüyüş ile gitmek mümkündür. bunun dışında 4x4 safari araçları ile ya da motosiklet ile gitmek mümkündür.

Özel aracı olmayanlar için Göynük belediyesinden Göynük Kanyonuna giden otobüsler saat başı olarak kalkmaktadır. Vadinin başına bu yolla geldikten sonra 2-3 km yürüyerek kanyona ulaşmak mümkündür.

Göynük Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Göynük Kanyonu 2009 yılında ziyaretçilere açılmıştır. İçerisinde Dünya'nın en iyi yürüyüş parkurların arasında bulunan Likya yolu da bulunmaktadır. Kanyon içerisinde yaz aylarında su sıcaklığı yaklaşık 12 derecedir.

Göynük Kanyonu Özellikleri?

Bu kanyon Dünya çapında en iyi 10 trekking parkurundan biri olarak görülür. Bu kanyonda doğa severler kamp da yapmaktadır.

Kanyon bireysel olarak ya da gruplar halinde ziyaret edilmektedir. Göynük Kanyonunda pek çok doğa aktivitesini gerçekleştirmek mümkündür. Burada trekking, paintball, zip wire yapılabilmektedir. Kanyon içerisinde doğal bir şekilde oluşmuş göller ve havuzlar bulunur. Ziyaret eden tatilciler buralarda suya girerek serinleyebilirler.

Kanyon sonunda esas kanyon alanı vardır. Burada su oldukça serindir. Yaz sıcaklarında bunalanlar burada suya girerek serinleyebilir ya da muhteşem doğa yürüyüşleri yapabilirler.

Göynük Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Park mı?

Göynük Kanyonu Beydağları Sahili Milli Parkı olarak geçmektedir. Bunun yanında kanyonu özel bir işletme işletmeciliğini yapmaktadır.

Göynük Kanyonu Giriş Ücreti?

Göynük Kanyonuna Girişler de kişi başı 8 TL ücret alınmaktadır.

Göynük Kanyonu Ziyaret Saatleri?

Göynük Kanyonu haftanın her günü ziyaretçilere hizmet vermektedir. Kanyonun giriş ve çıkış saatleri 09.00 ile 18.00 olarak belirlenmiştir.

Bunların dışında eğer kanyonda bulunan aktivitelere katılmak isterseniz ekstra ücret ödemeniz de gerekmektedir.