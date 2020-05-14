 Türkiye'nin en huzurlu köyü! Dünyaca ünlü isimlerin de adresi...

Bin yıldır sönmeyen ateş

Gelelim köyün son yıllarda gündeme gelen özelliğine... Köy şubat aylarında ilginç bir festivale ev sahipliği yapıyor: Pıngıdık!. Festival için köyde hazırlıklar birkaç gün önceden başlıyor. Pıngıdık karakteri için bekâr ve askere gitmemiş, oyunculuk yeteneği ve kendine güveni olan, diğer gençler tarafından da sevilen bir delikanlı seçiliyor.