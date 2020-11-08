Seyahat Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Otellerin web siteleri Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 08:32 | 08 Kasım 2020 - 08:50

Suyunda sağlık doğasında huzur var... Termal otellerin yıldızları

Türkiye’nin dört bir yanından çıkan mineralli yeraltı suları birçok hastalığa deva oluyor. Şifalı sulara sahip termal tesislerde veya SPA otellerde masajlar ve bakım programlarıyla ruhunuzu dinlendirip bedeninizi yenileyebilir, hatta kiminde fizik tedavi rehabilitasyonu alıp sağlık sorunlarınıza özel kürler uygulatabilirsiniz.