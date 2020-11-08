Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Otellerin web siteleri
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 08:32 |
Suyunda sağlık doğasında huzur var... Termal otellerin yıldızları
Türkiye’nin dört bir yanından çıkan mineralli yeraltı suları birçok hastalığa deva oluyor. Şifalı sulara sahip termal tesislerde veya SPA otellerde masajlar ve bakım programlarıyla ruhunuzu dinlendirip bedeninizi yenileyebilir, hatta kiminde fizik tedavi rehabilitasyonu alıp sağlık sorunlarınıza özel kürler uygulatabilirsiniz.
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Uzmanlardan oluşan jürimize şifası suyundan gelen en iyi tesisleri sorduk…
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JÜRİ
Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini Ebru Erke / Hürriyet ekler yazarı Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini Melih Uslu / Seyahat yazarı
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Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı Sermet Severöz / Lüks seyahat yazarı Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı
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10- Termalin merkezinde: Akrones Thermal SPA Convention Sport Hotel, Afyon
2016’da açılan otel, eksiksiz bir termal merkezi. Aqua Munda SPA ve Sağlık Merkezi’nde kadınlara ve erkeklere özel ayrı bölümler ve ortak kullanım alanları, özel aile banyoları sunuyor.
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Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, jakuzili termal havuzlar, bitki banyosu ve ozon terapi gibi farklı uygulamaları var. (0272) 255 55 55
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9- O bir klasik: Hotel Gönlüferah, Bursa
1890’dan beri hizmet veren otel, Nâzım Hikmet’in şiirlerine konu olmuş; dizelerinde ‘Bursa’da Ferah Feza Oteli’ olarak anılmış…
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Çam ağaçlarıyla dolu bahçesi ve Bursa manzarasıyla geçmişten günümüze birçok ünlü ismi misafir etmiş. İsveç’ten Bali’ye farklı türlerde masaj yaptırabileceğiniz SPA merkezi bir klasik. Tesis 2015’te yenilendi. (0224) 232 18 90
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8- Yeşillikler içinde: Obam Termal Resort Otel & SPA, Balıkesir
Otel, kızılçam ormanları ve yeşillikler içinde. Kadınlar ve erkekler için ayrı iki termal havuzu var. Geleneksel Türk hamamı, termal jakuzi, buhar banyoları, sauna odalarıyla tam teşekküllü bir SPA merkezi.
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Burcu Gürtürk Kadak’ın önerisi: “Sonbaharda yenilenmek ve dinginliğin keyfini sürmek isteyenler, şifalı termal sulara sahip olan tesiste aradığı huzuru bulabilir.” (0266) 541 10 10
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7- Çam ormanları arasında: Kaya İzmir Thermal & Convention, İzmir
Tarihe Agamemnon Kaplıcaları olarak geçen Balçova, antik dönemlerden bugüne iyileştirici termal suyuyla ünlü bir merkez. Buradaki suyun zengin mineral yapısı ve az miktardaki radyoaktivitesiyle birçok rahatsızlığa şifa olduğu söyleniyor.
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Çam ormanlarıyla çevrelenmiş İzmir Körfezi’ne hâkim tesisin açık havadaki sıcak havuzuna, yaz-kış, gece-gündüz girilebiliyor. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak çalışan Termal Fizik Tedavi Merkezi, Melih Uslu’nun önerisi. (0232) 238 51 51
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6- Oksijeni en bol termal: Ramada Resort Kazdağları Termal & SPA, Balıkesir
İsviçre Alpleri’nden sonra dünyada oksijen oranı en yüksek ikinci yerin Kaz Dağları olduğu söylenir. Bu oksijen dolu havayı soluyarak termal tatil yapmak isterseniz Balıkesir Ramada Resort Kazdağları Termal&SPA’yı Serda Büyükkoyuncu öneriyor.
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2 bin 500 metrekarelik SPA alanında sauna, kar çeşmesi, buhar odası, Türk hamamı, dinlenme odası ve termal havuzları var. (0266) 372 07 77
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5- Başkentin şifası: Çam Termal Resort & SPA, Ankara
Ankara Kızılcahamam’da çam ormanlarının arasındaki otel, bölgenin tek lisanslı termal tesisi. Türk hamamı, sauna, tuz odası, buhar odası ve masaj seçeneklerinin yanı sıra kişiye özel terapi de hazırlıyorlar.
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Tesiste kadın ve erkek ayrı hizmet veren termal havuzlar da var. Nurgül Büyükkalay “5 yıldızlı tesiste hem konforlu bir tatil yaşayabilir hem termal suyun şifalı gücünü hissedebilirsiniz” diyor. (0312) 810 81 00
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4- Kişiye özel programlar: Richmond Nua Wellness-SPA, Sakarya
Sapanca Gölü ve orman manzarası eşliğinde doğayla iç içe sundukları birçok termal şifa seçenekleri var. Çeşitli su terapileri ve uzman terapistleriyle kişiye özel programlar hazırlıyorlar.
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Otel ayrıca uluslararası alanda birçok prestijli ödüle sahip. İstanbul’a sadece iki saat uzaklıkta. Saffet Emre Tonguç’un önerisi. (0264) 582 21 00
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3- Travertenlere uğrayın: Doğa Thermal Otel, Denizli
Görkemli bir doğa ve kültür parkının yanı başındaki tesis, Çardak Havalimanı’na 60, Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ne üç kilometre mesafede.
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Stresten mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği söylenen şifalı sıcak su kaynaklarıyla ünlü Karahayıt kasabasındaki otel, psikoterapi, sağlık ve SPA merkezi. Engellilere özel tasarlanmış odaları var. Burcu Gürtürk Kadak öneriyor: “Açık ve kapalı termal havuzları, çocuk havuzu, hamam, sauna, macera duşları, buhar odası gibi birçok imkândan faydalanabilirsiniz.” (0258) 271 44 00
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2- İlk misafiri Atatürk: Limak Thermal Boutique Hotel, Yalova
Tesis, termal sularının yanı sıra tarihi öneme de sahip… Buranın ilk misafiri Mustafa Kemal Atatürk. Tarihi otel, aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş. Bin metrekarelik Pythia Termal SPA Merkezi’nin huzur verici bir atmosferi var.
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Beş yıldızlı hizmet sunan otel, yeşillikler içindeki doğası, bol oksijeni ve temiz havasıyla bütünsel bir arınma vaat ediyor. Sermet Severöz “En etkileyici özelliklerinden biri oda numaralarının Atatürk’ün doğum tarihi olan 1881’le başlayıp vefat ettiği 1938’le bitiyor olması” diyor. (0226) 675 78 00
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1- Aile için ayrı banyo: NG Hotel, Afyon
Afyonkarahisar kültürünü keşfederken dinlenip şifa ve huzur bulacağınız bir tesis. İsteğe göre kadın-erkek birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilen kısımları var.
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Mevsime göre üzeri açılıp kapanan termal havuzuyla Ebru Erke’nin önerisi: “Bu tesis benim bir numaram.” Aileler için randevuyla hazırlanan özel termal banyoları da var. (0272) 220 22 22