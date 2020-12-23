Koronadan uzak doğayla iç içe 15 adres... Hepsi keşfedilmeyi bekliyor

Cumhuriyet’in ilk turizm yatırımı: Limak Thermal Butik Otel - Yalova Yalova Termal bölgesi yüzlerce yıldır sağlık ve termal turizminin merkezi. Kötü yapılaşmanın kurbanı olan ilçede Limak Thermal Butik Otel adeta bir vaha gibi. 1907’de Fransızlar tarafından termal bir otel ve casino olarak yapılmış. Daha sonra Atatürk’ün direktifiyle 1929’da yeniden otel olarak açılan tesis, Cumhuriyet tarihinin ilk turizm yatırımı olarak tarihe geçmiş. Oteldeki 48 odanın numaralarının 1881‘den başlayarak yana yatırılmış 8 rakamıyla sonsuzluğu simgeleyen 1938 ile bitmesi, toplantı salonlarına burada konaklamış olan İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir’in isimlerinin verilmesi gibi unsurlar tesisin tarihi dokusuna ayrı bir anlam katıyor.