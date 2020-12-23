Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Otellerin web siteleri, Instagram
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 13:00 |
Koronadan uzak doğayla iç içe 15 adres... Hepsi keşfedilmeyi bekliyor
Bedeninizi ve ruhunuzu arındıracağınız, derin bir nefes alacağınız, kendinizle ve doğayla bağlantı kuracağınız çok özel bir liste hazırladık. Kısıtlamalar bittikten sonra rotanızı bu listedeki yerlerden birine mutlaka çevirin. Herhangi birine adımınızı attığınız anda zamanın durduğunu ve hayatın yavaşladığını ruhunuzun derinliklerinde hissedeceksiniz.
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1
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İşte hata sonu yasakları kalktıktan sonra gidilecek adresler....
2
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Lüks kamping hizmeti Saklıgöl Evleri – Burdur
Karacaören Baraj Gölü’ne karşı konumlanmış, çam ağaçlarının arasında, çok etkileyici bir güzelliğin içinde. Otel imkânlarının kamp şartlarında sunulduğu ‘glamping’ tipi konaklama hizmetiyle hem konforlu hem de doğayla iç içe.
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Tesisin hemen yanındaki gölde sportif balıkçılık, kano gezisi, tekne gezintisi, doğa yürüyüşü ve bisiklet turu gibi birçok keyifli aktivite yapılabiliyor. Saklıgöl Evleri, Isparta-Burdur sınırında, Antalya’ya 60, Isparta’ya 68 kilometre uzaklıkta.
4
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Bir masalın içinde gibi... Abant Yeşil Ev – Bolu
‘Pamuk Prenses’ ve ‘Yedi Cüceler’ masalını bilmeyen yoktur. İşte burası, size o masalı yaşatmayı vaat ediyor. Her bir ev, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. 12 farklı konsept konaklama seçeneği var.
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Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede bulunuyor. Dolayısıyla çok kısa bir yolculuk yaparak gölün güzelliklerinden, aktivite, yeme-içme gibi imkânlarından da yararlanabilirsiniz.
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Türkiye’nin en güzel yürüyüş yolları Hindiba Doğa Evi – Bolu
Dokuz adet taş ev ve üç bungalovuyla hizmet veriyor. Orman içinde, doğayla baş başa konforlu zaman geçirmek isteyenler için ideal. Doğa yürüyüşleri için Yedigöller ziyareti gibi aktiviteler yapılabilir. Etrafın güzelliğinin tadını çıkarabileceğiniz farklı uzunluklardaki bu yürüyüş rotaları, işin uzmanları ve gezginler tarafından Türkiye’nin en güzelleri arasında gösteriliyor.
7
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Biraz huzur arayanlara: Kayserkaya Dağ Evi - İzmir
Şirince’ye 1 kilometre mesafedeki Kayserkaya, Matematik Köyü’nün hemen yanında. Şirince’de çam ormanlarının içindeki tesis misafirlerine konaklama için bungalov ve kamp seçeneklerini bir arada sunuyor. Bazı evler şömineli. Burada hem köy hayatının tadını çıkarıp hem de yogadan müzik ve gastronomi etkinliklerine, konsept partilere kadar pek çok aktiviteye katılabilirsiniz.
8
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İstanbul’da huzur bahçesi: Kulindağ Dağ Evi - İstanbul
Beykoz'a bağlı Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde bulunuyor Kulindağ Dağ Evi… İstanbul’da güzel bir dağ evinde kalıp, ormanın içinde huzur dolu saatler geçirmek için oldukça ideal. Koca ağaçların arasında, kuş cıvıltıları eşliğinde kahvaltı yapmak biraz olsun size her şeyi unutturacak.
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Dağ evleri genelde tek oda ve banyodan oluşuyor. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
10
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Geri dönmek istemeyeceksiniz: Demircioğlu Camping - Edirne
Her şeyden uzaklaşacağınız ve çok fazla bilinmeyen bir doğa harikası… Demircioğlu Camping Edirne’nin Keşan ilçesinden Mecidiye Köyü yolu üzerinden yer alıyor. İstanbul’a sadece üç saat uzaklıkta… Kuş sesleri eşliğinde, doğanın kucağında adeta huzur bahçesi…
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Ailecek harika vakit geçireceğiniz kesin: İda Villa – Kaz Dağları
Tanrıların kutsadığı, 850 yaşındaki anıt ağaçların, acıklı aşk hikâyelerinin, göl ve birbirinden güzel şelalelerin bulunduğu bir cennet Kaz Dağları. Özellikle Adatepe ve Yeşilyurt köyleri huzura açılan birer pencere gibi... Burada gezilecek görülecek birçok yer var. Konaklama içinse en güzel yer İda Villa… Ayrıca Jeep Safari, ATV safari gibi seçenekler de var.
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Kuzine sobalı odalar: Taş Konak - Samsun
Huzur dolu bir cennet. Sabahları köy kahvaltısı ile güne başlayıp öğlende taş fırında pide ve mangalda et çeşitleriyle ziyafet çekebilirsiniz. Ayrıca Samsun’da bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde de kayak keyfi de yapabilirsiniz.
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Maşukiye’nin huzuru: Boğaziçi Butik Otel - Kocaeli
Türk mutfağı alanında uzman olan Boğaziçi Butik Otel, tesisinin içinden geçen akarsu ve çevresinin güzelliğiyle temiz bir hava almanızı sağlayacak.
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Tesis yeni bungalovlar da yaptı. Burada binicilik, ATV turu, paintball, doğa yürüyüşleri ve Sapanca Gölü’nde su sporları yapabilirsiniz. Odaların her birinde muhteşem doğayı izlemeniz için balkon bulunuyor.
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Doğayla iç içe: Maşukiye Cansu Tesisleri - Sapanca
Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye zengin orman ve bitki çeşidiyle tanınan bir yer. Sessiz sakin ve doğayla iç içe olan Maşukiye, huzur vadeden yapısıyla özellikle pandemi öncesi hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerindendi.
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Kısıtlamalardan sonra da popüler olmaya devam edecek. Tesiste standart oda, suit oda ve bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor.
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Tanrıların dağında İda Blue - Çanakkale
Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim konumdaki, Türkiye’nin en iyi korunmuş köylerinden biri olan Adatepe’deki İda Blue Otel tam bir inziva mekânı. Restore edilmiş üç Rum evinden oluşuyor. Binalardan birinde 4, diğerinde 3 oda var.
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Biri villa tipi kullanım olacak şekilde müstakil düzenlenmiş. 2020’de ekledikleri bir bölümde 4 odaları daha var. Odaların dekorasyonunda eskiye ait hatıra yüklü parçalar kullanılmış. Bahçesinde vakit geçirmek başlı başına keyif.
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Cumhuriyet’in ilk turizm yatırımı: Limak Thermal Butik Otel - Yalova
Yalova Termal bölgesi yüzlerce yıldır sağlık ve termal turizminin merkezi. Kötü yapılaşmanın kurbanı olan ilçede Limak Thermal Butik Otel adeta bir vaha gibi. 1907’de Fransızlar tarafından termal bir otel ve casino olarak yapılmış. Daha sonra Atatürk’ün direktifiyle 1929’da yeniden otel olarak açılan tesis, Cumhuriyet tarihinin ilk turizm yatırımı olarak tarihe geçmiş. Oteldeki 48 odanın numaralarının 1881‘den başlayarak yana yatırılmış 8 rakamıyla sonsuzluğu simgeleyen 1938 ile bitmesi, toplantı salonlarına burada konaklamış olan İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir’in isimlerinin verilmesi gibi unsurlar tesisin tarihi dokusuna ayrı bir anlam katıyor.
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Göle sıfır konumda: Sapanca Göldibi Suit Bungalov
Dört mevsim tatil sevenlerin adresi burası… Göle sıfır konumu ve huzur dolu ortamıyla keyif dolu bir tatil deneyimi yaşatıyor.
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12 Adet bungalovdan oluşan tesise kısıtlamalardan sonra mutlaka uğrayın. Buraya her şeyi biraz olsun unutacağınız kesin.
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Detaylar huzur veriyor: Alavya / İzmir
Alaçatı’daki otelde her detay insana kendini iyi hissettiriyor. Bahçedeki 6 taş evde 25 oda var. Her odaya hem konfor hem zevk hâkim. Bir de Alavya Prive var ki o da tatili her şeyiyle kendine özel kılmak isteyenler için hazırlanmış. Kahvaltılar uzasın da uzasın denecek cinsten.
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Biniciliği sevenlere: Manej Urla / İzmir
At eğitimi verilen yer anlamına gelen Manej, insan ve hayvanın bütünleştiği en özel sporlardan biniciliği özenli bir tatil anlayışıyla buluşturuyor. 6’sı süit toplam 13 odada 35 kişiyi ağırlayabiliyorlar. ‘Tarladan sofraya’ felsefesiyle hazırlanan yemeklerse sabaha ayrı, akşama ayrı güzellik katıyor.