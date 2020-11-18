Karacabey'de sonbaharı yaşamak

Türkiye’de sonbahar denince akla gelen birkaç yer olsa da Bursa’nın Karacabey ilçesinde sonbahar manzaraları yaban hayatı ile birleşince ortaya alışılmışın dışında kartpostallık görüntüler sunuyor.
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Sararan yapraklar, kuruyan sazlıklar ve göçmen kuş türleri ile birleşen manzaraları ile Karacabey sonbahar’da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Sonbahar ile birlikte sararan yapraklar sadece ormanlık alanlarda değil sazlıklar, göllerde eşsiz manzaralar sunuyor.
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Karacabeyli doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş çektiği sonbahar temalı doğa fotoğrafları ile Karacabey’in sonbahar halini gözler önüne seriyor.
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Türkiye’nin önemli doğal alanlarından Karacabey Longoz Ormanları, Kocaçay Deltası, Ihlamur Ormanları ve Uluabat Gölü ile Türkiye’nin eşsiz doğal alanlarını içerisinde barındıran Karacabey sonbaharda büyülüyor.
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Tüydeş ‘Elbette sonbahar doğanın her haliyle güzel. Ancak ben bunu yaban hayvanları ile birleştirerek özellikle ülkemiz doğasına daha çok dikkat çekmek istiyorum.
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Ve bu manzaralara onları da dahil etmeye çalışıyorum. Karacabey her yıl yüzlerce flamingonun kışlık konaklama alanı.
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Aynı zaman da pelikanlar için de kışın sığınabilcekleri ender sulak alanlara ev sahipliği yapıyor.
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Sadece bunlar değil elbette kıyı kuşlarından ötücülere, yırtıcılardan balıkçıllara yüzlerce türün adresi olan bu bölge’de özellikle bu alanda farkındalığın artması en büyük temennim.’ dedi.