İstanbul’un en renkli semtlerinden biri: Kuzguncuk

İcadiye caddesi Nasıl İstiklal Caddesi Taksim için bir öneme sahipse İcadiye de Kuzguncuk için ayrı bir öneme sahip. Birçok kafenin, restoranın, kitapçı ve sanat galerisinin de içinde bulunduğu bu cadde Kuzguncuk için oldukça popüler. Bu havalarda boğazın kenarında olmasından da kaynaklı hafif soğuk bir semt olmasından İcadiye’yi gezerken içinizi ısıtacak bir şeyler içmeniz şart. Mayadan Kafe, kapısının önündeki “Çay varsa mutluluk var demektir” yazısıyla dikkat çekiyor. Kafede sizi hem sıcakkanlı çalışanlar hem de ortamın sıcaklığı karşılıyor.