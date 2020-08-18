Gün batımını izleyebileceğiniz en büyüleyici yerler
Gün batımı fotoğraf çekmek ve çekilmek için en güzel zamandır. Gökteki turuncu ve pembenin en güzel tonları dünyanın her yerinde insanları büyülüyor. Öyle yerler var ki gün batımını buralarda izlemek çok daha keyifli. İşte gün batımını seyredebileceğiniz en güzel yerler...
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu eşsiz güzellik, içerisinde kaplıca suları bulunduran bir yapıya sahip. Yaz kış demeden yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale Travertenleri, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
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Gün batımını izleyebileceğiniz en güzel yerlerden biri olan travertenler, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı olmuş. Gelin ve damatların düğün çekimlerini ölümsüzleştirmek için de sık sık tercih ettiği travertenlere giderseniz günü orada batırmadan dönmeyin.
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Bodrum Değirmenleri
Gümbet'te tepelerde bulunan değirmenler sandalyelerinizi atıp, içeceğinizi elinize alıp gün batımını seyredeceğiniz muhteşem yerlerden biri. Denize nazır manzarası bulunan değirmenler, Bodrum'a gidenlerin de sıklıkla uğradığı yerler arasında yer alıyor.
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İstanbul Boğazı
Nereden izlerseniz izleyin, İstanbul boğazında gün batımı izlemek kadar keyiflisi yoktur. Ortaköy sahilde kalabalığın çekilmeye başladığı saatlerde kulaklığınızı takın ve göğün pembe rengiyle huzur bulun. Köprünün de ışıklarının bu eşsiz manzaraya eşlik etmesi ortamı daha da etkileyici kılıyor.
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Caddebostan sahili
Avrupa yakasında en keyifli gün batımı seyredebileceğiniz yer Ortaköy olsa da Anadolu yakası için Caddebostan sahili muhteşemdir. Çimlerde oturup göğün eşsiz renklerinin denize yansımasını izlemek çok keyif verici.
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Kapadokya
Kapadokya da ülkemizde sık sık ziyaret edilen yerlerden biri. Özellikle de balonla gökyüzüne havalanmak isteyenlerin oldukça ilgisini çeken Kapadokya, gün batımını seyredebilmeniz için de eşsiz bir yer. Gün batımını kaçırmamak için tam saatinde en güzel izlenebildiği Kızılçukur Vadisi'nde toplanan kalabalığı görünce şaşıracaksınız.
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Aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da hayran kalınası kareler yakaladığı Kapadokya gün batımı, pandemi döneminde de tercih edilen seyahat rotalarından biri oldu.
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Nemrut Dağı
Adıyaman'ın sembolü haline gelen Nemrut dağı, eşsiz heykeller barındırıyor. Ziyaretçileri hayran bırakan bu heykeller, gün batımında daha da büyüleyici hale geliyor. Muhteşem gün batımını seyretmek için yaklaşık 800 metrelik bir yürüyüş yolunu aşmanız gerekiyor. Sonunda karşılaşacağınız manzara tüm yorgunluğunuzu unutturacak.
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Şeytan Sofrası
Yolu Ayvalık'tan geçen herkesin bir kez de olsa merak edip uğradığı Şeytan sofrası tüm Ayvalık'ı ayaklarınızın altına seriyor. Gün batımını seyretmek için turistlerin de sık sık ziyaret ettiği tepe yuvarlak görüntüsü sebebiyle sofraya benzetiliyor. Gittiğinizde göreceğiniz etrafı demirlerle çevrili şeytanın ayak izi olarak anılan çukur da ilginizi çekebilir.
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Pierre Loti Tepesi
İstanbul'da manzaraya nazır çay içilebilecek en güzel tepelerden biri de Pierre Loti tepesi. Haliç manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz bu tepeyi bir de gün batımında ziyaret edin. Teleferikle nostaljik bir yolculuk yaparak gidebileceğiniz bu tepe her mevsim bir başka güzel oluyor.
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Polente Tepesi
Bozcaada'da yapılacaklar listesinin ilk sıralarında yer alan Polente tepesi, gün batımını izlemek için adada bulunan en güzel nokta. Uçsuz bucaksız deniz eşliğinde izleyebileceğiniz bu manzaraya uzun bir toprak yolun sonunda ulaşacaksınız. Erken gitmezseniz yer bulamayacağınız bu tepe, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktalarından biri haline gelmiş.