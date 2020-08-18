Gün batımını izleyebileceğiniz en büyüleyici yerler

Şeytan Sofrası Yolu Ayvalık'tan geçen herkesin bir kez de olsa merak edip uğradığı Şeytan sofrası tüm Ayvalık'ı ayaklarınızın altına seriyor. Gün batımını seyretmek için turistlerin de sık sık ziyaret ettiği tepe yuvarlak görüntüsü sebebiyle sofraya benzetiliyor. Gittiğinizde göreceğiniz etrafı demirlerle çevrili şeytanın ayak izi olarak anılan çukur da ilginizi çekebilir.