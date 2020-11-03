Gümüşhane ve Bayburt'ta güz renkleri görsel şölen sunuyor

Bunlar birbiriyle renk cümbüşü oluşturuyor. İzlemesi çok güzel. Bir de kara demlikte demlenen çay eşliğinde izlemek ayrı bir zevk. Biz bunu sürekli yaparız. Bu renk cümbüşü insana huzur veriyor. Tavsiye ederim. Gelin, görün, güzel yerler."