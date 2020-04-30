Dünyanın en uç noktasında sıra dışı yaşam! Büyük tehlike altındalar…

Tristan da Cunha’ya ulaşım: Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı adaya ulaşımın kolay ve zahmetsiz olduğu söylenemez. Web sitesinde ise ada hakkında şunlar yazılı: “Özgür gezginler için paket turlar, havaalanları, oteller, gece kulüpleri, restoranlar, jet skiler ya da denizde güvenli yüzüş gibi alternatifler, bu adada bulunmamaktadır.” Bu arada tüm ziyaretçiler, gelmeden önce Ada Meclisi’ne varışları hakkında bilgi vermek ve ayrıca bir polis belgesi de edinmek zorundalar. (İzin almada ortalama 40 günlük bir bekleme, normal karşılanıyor.) Cape Town, Güney Afrika ve Namibya’dan, adaya ulaşımın 5 ya da 6 gün sürdüğü, bir sene içerisinde yaklaşık 10 adet gemi seferi düzenleniyor. Bu seferler de gidiş geliş 800 ile 1500 dolar tutuyor.