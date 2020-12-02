Dünyanın en sıra dışı yerleri... Listede öyle bir yer var ki canlıları taşa dönüştürüyor

Tuz ve soda gölü özelliğine sahip bol mineralli Natron'daki eşsiz su bitkileri, gölün rengini yılda birkaç kez renklendiriyor ve inanılmaz görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Ortalama sıcaklığın 50-60 derece olduğu göl, canlıların yaşamasını neredeyse imkansız kılsa da, milyonlarca flamingo için üreme alanı. Bu flamingolar, yılın belirli zamanlarında ortaya çıkan alglerle besleniyor. Göle civar tepelerden akan derelerin sodyum karbonat ve diğer mineraller bakımından son derece zengin olması, suyun alkali düzeyinin yüksek olmasının temel nedeni. Eski Mısır mumyalarının hazırlık aşamasında da kullanılan sodyum karbonat, Natron Gölü’nde ölen hayvanların çürümesini engellediğinden, göl civarında çok sayıda taşlaşmış hayvan da göze çarpıyor.