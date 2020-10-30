MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDoğallığı bozulmamış Türkiye'nin en güzel köyleri... Hepsi birer tablo gibi
GeriSeyahat Doğallığı bozulmamış Türkiye'nin en güzel köyleri... Hepsi birer tablo gibi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 10:07 | 

Doğallığı bozulmamış Türkiye'nin en güzel köyleri... Hepsi birer tablo gibi

Her bir köşesindeki tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle yerli-yabancı fark etmeden seyahat severleri etkisi altına almayı başaran ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok keşif rotası var ki… Özellikle de köyler. Sizin için güzel bir liste yaptık, çoğunu ilk kez duyacaksınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Şehir hayatının yoğunluğundan, gürültüsünden kaçıp dilediğinizce kafa dinleyin... Fotoğraf: Sevil Mert / Hürriyet Seyahat Gezgini

2
Abone Olgoogle-news

Doğallığı hiç bozulmamış: Söğüt
Ege'nin huzur adresi Söğüt köyü. Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu olan bu küçük köy, Marmaris’e iki saatlik uzaklıkta… Doğallığı hiç bozulmamış bir cennet. Şu sıralar biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre...

3
Abone Olgoogle-news

Göl kıyısında, tarihin içinde: Kapıkırı
Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü. Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe.

4
Abone Olgoogle-news

Eşsiz deniz manzarası: Kaleköy
Antalya’nın Kale ilçesine bağlı Kekova’da bulunan Kaleköy, tekneyle gidebileceğiniz, gittiğinizde de “İyi ki gelmişim” diyeceğiniz, Simena Antik Kenti’nin kalıntıları üzerine kurulmuş harika bir köy. İsmini tepesinde bulunan kaleden alıyor. Teknelerle köye ulaşıp, dar ve patika şeklindeki yollarından kaleye çıkabiliyorsunuz. Kaleden eşsiz deniz manzarasını seyrederken, tüm huzuru iliklerinizde hissediyorsunuz. Yolunuz Kekova’ya düşerse, sırf Kaleköy’ü görmek için yapılan tekne turlarına katılıp, şu sıralar hem denizin hem manzaranın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Yemyeşil dağ manzaraları: Çıralı köyü
Antalya’nın dünyaca ünlü Çıralı köyü, Olympos Dağı'nın eteklerinde bir sahil köyü. Bir yanda yemyeşil dağ manzarası, diğer yanda Akdeniz’in masmavi ferah deniziyle bir doğa harikası... Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için geldiği Çıralı sahilinde gece tüm ışıklar söndürülür. Gecenin karanlığında dalga sesleri eşliğinde yıldızları seyretmenin keyfini tadarsınız. Harika denizi, nefis dağ havası, sakin kumsalı ve portakal bahçeleriyle Çıralı, köy seyahati sevenlerin vazgeçmeyeceği yerlerden birisi.

6
Abone Olgoogle-news

Cumalızık’ın gölgesinde kalmış sakin bir köy: Misi
Bursa’da köy denince akla gelen ilk yer kuşkusuz Cumalıkızık, yalnız en az onun kadar güzel bir köy daha var Bursa’da: Misi! Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış olsa da sevileni tarafından oldukça sahiplenilmiş… Hatta Türkiye’nin en iyi korunan köylerinden biri… Köy Bursa’nın merkezine 10-12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor.

7
Abone Olgoogle-news

Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Köyde gezilecek çokça yer de var. Örneğin, Edebiyat Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne mutlaka uğramalısınız.

8
Abone Olgoogle-news

Çanakkale Boğazı'na karşı: Kilitbahir köyü
Çanakkale’nin tam karşısında bulunan Kilitbahir köyü, Eceabat ilçesine bağlı. Manzarası Çanakkale Boğazına hakim. Boğazın en dar yerinde kurulan köyün manzarası muhteşem. Kalp şeklindeki kalesinden adını alan Kilitbahir, denizin kilidi anlamına geliyor. Yeşilin ve mavinin muhteşem uyumlu olduğu Kilitbahir köyü mükemmel manzarasıyla başınızı döndürecek.

9
Abone Olgoogle-news

Zaman durmuş gibi: DoğanbeyN
Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim. Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer. Köy sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandırıyor.

10
Abone Olgoogle-news

Keşfedilmeyi bekliyor: Turgut
Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor. Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor. Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor.

11
Abone Olgoogle-news

Biraz tarih biraz huzur: Cumalıkızık
Uludağ'ın eteklerinde orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle hafta sonu turlarının vazgeçilmez adresi Cumalıkızık… Bayramda çok kalabalık olacağı kesin ama birinci ve ikinci günü biraz daha sakin olacaktır.

12
Abone Olgoogle-news

700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları ve doğal kaynaklarıyla kente ayak bastığınızda kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Hatta dünyanın en dar sokağı da burada… Instagram’da bolca beğeni alacağınız garanti…

13
Abone Olgoogle-news

Türkiye’nin cennet köşesi: Faralya köyü
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı olan Faralya köyü; bir yeryüzü cenneti... Turkuaz renkli Ölüdeniz’i arkanıza alıp, Kelebekler Vadisi'nin patika yollarından yürüyerek Faralya köyüne çıkabilirsiniz.

14
Abone Olgoogle-news

Burada Kelebekler Vadisi’nin şelalesini ve sadece bu bölgede bulunan kanatları kaplan desenli kelebekleri de görebilirsiniz. Antik Likya ve Eski Roma kalıntılarının bulunduğu bu tarihi köy, inanılmaz bir manzaraya sahip. Ayaklarınızın altına serili denizi ve arkasını yasladığı dağıyla Faralya, Türkiye’nin en güzel manzaraya sahip köylerinden bir tanesi…

15
Abone Olgoogle-news

Ege’nin huzur adresi: Sığacık
Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’ın güzeli Sığacık… 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla son yıllarda İzmir’in yükselen değeri. Sığacık için genelde yaz adresi dense de aslında 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Özellikle şu sıralar stres ve sıkıntıdan uzak huzurlu bir-iki gün için oldukça ideal…

16
Abone Olgoogle-news

Güneşin doğuşu ve batışı burada bir başka güzel: Uçhisar köyü
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi her mevsim popüler… Peki nereye gitmeli? Bölgede Uçhisar yörenin en yüksek ve en güzel köyü. Köyün en tepe noktasında Uçhisar Kalesi bulunuyor. Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek için harika bir yer. Kale içerisinde gizli geçitler ve tüneller de var. Uçhisar Kalesi’nde Bizans dönemine ait birçok anıt mezar da bulunuyor. Kalenin zirvesi Kapadokya bölgesinin seyir noktası... Uçhisar Köyü kendine özgü doğal yapısı ve gizemli havası ile ziyaret edenleri büyüleyici güzellikte.

17
Abone Olgoogle-news

Bir tatlı huzur: Birgi
Bozdağ’ın eteklerine kurulmuş, yemyeşil bahçeleri, birbirinden güzel taş evleri ve tarihte iz bırakan geçmişiyle Birgi, sakin bir hafta sonu için en güzel duraklardan... Köy kahvaltısı yapmak, köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif! Fotoğraf: Sevil Mert / Hürriyet Seyahat Gezgini

18
Abone Olgoogle-news

MÖ 3000’lere dayanan geçmişi, Aydınoğulları’nın başkenti olması ve Kurtuluş Savaşı’nda ilk kurşunu atarak sivil hareketi başlatmasıyla tarihi olarak önemli bir yere sahip. Fotoğraf: Sevil Mert / Hürriyet Seyahat Gezgini

19
Abone Olgoogle-news

İzmir'in el değmemiş cenneti: Karaburun
Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Nergis kokan sokakları, üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi. Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici…

20
Abone Olgoogle-news

Bugün İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı bir köy konumunda olmasına rağmen, düzgün şehirleşmesiyle de dikkat çekiyor.

21
Abone Olgoogle-news

Etkileyici göl manzarası: Akpınar köyü
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar köyü muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar Köyü’nde seyir tepesi bulunmakta... Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini yiyebilirsiniz. Rakımı yüksek olan köyde paraşüt sporu da yapılıyor. Ada manzarası eşliğinde, Eğirdir Gölü’nün üzerinde süzülmek çok keyifli olacaktır.

22
Abone Olgoogle-news

Sessizlik arayanlara: Gölyazı
Gölyazı Köyü bir zamanlar Apollon Krallığı’nın başkentiydi. Daha sonra bölgede hakimiyet kuran Bizans, Osmanlı gibi imparatorlukların da izlerine hâlâ rastlanıyor. Mübadeleye kadar sakin bir Rum balıkçı köyü olan Gölyazı’nın o zamanki adı Apolyont… Gölyazı Köyü tamamen balıkçı köyü. Sokaklarda ağ ören insanlar görülebiliyor. Son zamanlarda hafta sonu sessizlik arayan insanların odak noktası halini aldı. Bunda en önemli etken köyün dizi ve filmlerde yer alması. Gölyazı’na gelen çoğu turist balığa çıkabiliyorlar. Zaten sokakları da turistleri kendine çekiyor.

23
Abone Olgoogle-news

Eski sokaklarda dolaşmak turistlerin yaptığı aktivitelerden... Bir diğer aktivite de Ulubat Gölü’nde sandalla dolaşmak. Ayrıca çok yaşlı olan Ağlayan Çınar da Gölyazı Köyü’nde bulunuyor. Adının Ağlayan Çınar olması ise yüzyıllar içinde yan yatan ağacın göavdesinin bir bölümünden zamanla doğal kaynak suyunun yüzeye çıktığı bir oluk oluşması. O oluktan akan su da ağacın altında minik bir havuz oluşturmuş.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi