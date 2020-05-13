Depremle sarsılmıştı, şimdi doğasıyla büyülüyor! Harika görüntüler ortaya çıktı...

“Havasıyla, suyuyla Sivrice dört mevsim güzel” Sivrice ilçesinin her mevsiminin ayrı bir güzelliği olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Alpay Yabancı ise, “Sivrice ilçemize bahar geldi. Hazar Gölü, Hazar Baba Kayak Merkezi ve Macera Park ile çok güzel oldu. İlkbahar ile birlikte ilçemizde her yer yemyeşil oldu. Havasıyla, suyuyla Sivrice dört mevsim güzel”ifadelerini kullandı.