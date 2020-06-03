Antalya'nın gizli cenneti... Fotoğraf çektirmek için kuyruk oluyor

Henüz çok az kişi tarafından bilinmesi dolayısıyla 'gizemli güzellik' ve 'saklı cennet' olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü merkezine gelen doğa tutkunları, yaz- kış 15 derece olan suya atlayarak serinliyor. Bol bol fotoğraf da çekenler, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.