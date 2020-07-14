Büyükşehirlerdeki en güzel 10 bisiklet rotası

3- BELGRAD ORMANI / İSTANBUL - 8 KM. Belgrad Ormanı’nda Bahçeköy’den tura başlayın. Ormanın içindeki tüm yollar ve patikalar doğal parkur aslında. Ama 8 km’lik özel bisiklet yolu da var. Doğal güzelliklerin içinden geçerek Neşet Suyu’na ulaşın. Güzel bir hafta sonu aktivitesi için harika bir seçenek…