Büyükşehirlerdeki en güzel 10 bisiklet rotası

Kovid-19 salgını sonrası sosyal mesafenin uygulanmaya devam edildiği 'yeni normal' dönemde, bireysel ulaşım sağlayan bisikletler gözde ulaşım aracı oldu. Hatta ilgi ve talep her geçen gün artıyor. Durum böyleyken şu sıralar güzelliğe bürünen doğada pedal çevirmenin keyfine diyecek yok. Sizin için büyükşehirlerdeki en güzel bisiklet rotalarını listeledik.
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İşte en güzel 10 bisiklet rotası...
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10- ATAKUM / SAMSUN - 13 KM.
Fuar alanından başlayan parkurda püfür püfür esen rüzgarda, sahil boyunca bisiklet sürebiliyorsunuz. Güzergâh Atakum Sahili’nin sonunda son buluyor. İlçede çok sayıda bisiklet tutkunu olmasından dolayı yalnızlık çekmeyeceğiniz de garanti…
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9- ODUNPAZARI - MUSAÖZÜ / ESKŞEHİR - 24 KM.
Tarihi evlerle ünlü Odunpazarı Akarbaşı’ndan bisiklet yolu ile 4 kilometre gidin. Osmangazi Üniversitesi’ni geçer geçmez Porsuk Çayı’yla yan yana 11 km pedal çevirin. Ardından Musaözü Deresi ile devam edip Musaözü Barajı mesire alanına giderek rotayı tamamlayın. Bağımlısı olabilirsiniz.
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8- MUDANYA - TRİLYE / BURSA - 10 KM.
Hem deniz kenarında hem de tarihi dokusunu nispeten koruyan eski Rum köylerini bisikletle gezebileceğiniz bir rota. Rotaya başlayınca yol üzerinde Kumyaka Köyü’ne uğrayıp köy kahvesinde çay içmeyi ve eski kiliseyi ziyaret etmeyi de unutmayın.
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7- EYMİR GÖLÜ / ANKARA - 10 KM.
Başkentin stresinden uzaklaşıp temiz havada bisiklet sürmek isteyenler için harika bir rota… Göl kenarında pedal çevireceğiniz ODTÜ’yle özdeşleşen Eymir Gölü tam size göre. Ayrıca gölün etrafında bisiklet kiralayabileceğiniz mekânlar da var.
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6- KORDON - SASALI / İZMİR - 40 KM.
Körfez boyunca uzanan iskeleler, deniz ve hayat… Güzel İzmir’de bisiklet sürmenin keyfi bir başka… Kordon’dan parkura başlayın. Karşıyaka ve Bostanlı’dan geçerek devam edin. Yol üzerindeki Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Kuş Cenneti’ne bisikletle kolayca gidebiliyorsunuz. İskelelerin önlerinde bisiklet kiralayabileceğiniz alanlar da mevcut.
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5- ŞİLE - AĞVA / İSTANBUL - 40 KM.
İstanbul’un koşturmacasından ve kalabalığından uzakta pedal çevirmenin keyfini çıkaracağınız bir rota. 40 kilometrelik parkurda Karadeniz manzarası, tarihi kalıntılar ve bol virajlı bir etap sizi bekliyor. Yol kalitesi ve sakinliğiyle öne çıkan bu rotayı mutlaka deneyin…
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4- LARA - BELEK / ANTALYA - 32 KM.
İki farklı parkurun olduğu güzergâhta birinci rota Muratpaşa şarampolden başlayıp Lara’ya kadar giden parkur. Yol boyunca onlarca plaj ve Düden Şelalesi’nin denize dökülüşünü göreceksiniz. İkinci parkur ise Lara girişinden başlayıp Rauf Denktaş Caddesi’nden geçerek Kumköy’de son buluyor. Mavi ve yeşilin içinde tüm stresinizi unutacağınız harika bir rota burası…
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3- BELGRAD ORMANI / İSTANBUL - 8 KM.
Belgrad Ormanı’nda Bahçeköy’den tura başlayın. Ormanın içindeki tüm yollar ve patikalar doğal parkur aslında. Ama 8 km’lik özel bisiklet yolu da var. Doğal güzelliklerin içinden geçerek Neşet Suyu’na ulaşın. Güzel bir hafta sonu aktivitesi için harika bir seçenek…
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2- PRENS ADALARI / İSTANBUL - 24 KM.
İstanbul’da bisiklet dendi mi kuşkusuz akla ilk gelen yer. Bir günde Prens Adaları’nı turlamak mümkün. Büyükada’dan başlayıp 12 km’lik turu yapın. Ardından belli saat aralığında kalkan vapura binip Heybeliada’ya geçin. Yaklaşık 6 km’lik güzergâhta bisiklet sürün. Oradan da vapura atlayıp Burgazada’yı pedallayın. Son olarak da Kınalıada’yı turlayın. Biraz yorulacaksınızdır ama buna değer…
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1- TARİH TURU / İSTANBUL - 27 KM.
Kültürü ve tarihin bir arada yaşadığı İstanbul’u pedallayacağınız rota Koç Müzesi’nden başlıyor. Eyüp, Eminönü, Sultanahmet Meydanı, Galata Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı’ndan devam edip Gümüşsuyu Rampası'na sapıp İstiklal’e geçin. Tünelin üzerinden ilerleyip Galata Kulesi’nde parkuru bitirin. Bırakın Türkiye’yi bu rota dünyanın sayılı bisiklet rotaları arasına girebilir. Yalnız trafiğe dikkat edin, güzel olduğu kadar biraz da riskli… Çok amatörseniz bu rotayı es geçebilirsiniz.