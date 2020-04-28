Botan Vadisi ilkbahar manzarasıyla büyülüyor

Baraj suyunun yükselmesiyle vadide müthiş bir manzara oluştuğuna değinen Alp, "Koronavirüs salgınının olduğu bir dönemdeyiz. İnşallah ülkemiz bu salgını atlatmasıyla buralar daha da değerlendirilecek çünkü Botan Vadisi, keşfedilmeyi bekleyen dünyada nadir yerler arasındadır.