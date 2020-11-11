Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 11:38 |
Birkaç saatte huzura kaçışın 10 adresi... Çoğunu ilk kez duyacaksınız
Şu sıralar gidilecek hem bedenen ve ruhen dinleneceğiniz hem de bütçenizi pek zorlamayacak alternatifler düşündük. Üstelik çoğunu ilk kez duyacaksınız...
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1
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İşte çoğunu ilk kez duyacağınız o adresler...
2
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Antikçağdan günümüze: Gödence / İzmir Kızılçam ormanlarıyla kaplı Kızıldağlar’daki beş köyden biri Gödence... Bundan 40 yıl önce, ‘birlikten kuvvet doğar’ düşüncesiyle kurulan kooperatif ile kaderi değişen köy, doğası, yeşili ve bol oksijeni ile İzmirlilerin soluklanma noktası. Antikçağın 12 İyon kentinden biri olan, şarap ve zeytinyağı üretim bölgesi olan Gödence doğası bugünlerde hiç olmadığı kadar renkli ve huzur verici. (Gödence-Aydın 153 km, 1 saat 52 dk.)
3
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Çiçekten taç takan göl: İznik Gölü / Bursa Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü İznik, İstanbul’a 120 kilometre uzaklıkta. Etrafı kiraz ağaçlarıyla çevrili olan ve çiçeklerle renklenen göl için yola çıkmaya değer.
4
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Özellikle şu sıralar sonbahar ile birlikte ortam çok güzel. Ayrıca güneşin doğuşu ve batışının suya yansıttığı farklı tabloları gölün üzerinde izlemek ayrı bir keyif. (İznik-İstanbul 120 km, 1 saat 45 dk.)
5
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Kendi ormanı olan sahil: Kerpe / Kocaeli Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı, Batı Karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanı. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle sıkça ziyaret edilen rotalardan! Kerpe’ye, denize kadar uzanan sık çam ormanları arasından geçerek ulaşıyorsunuz.
6
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Doğada konaklamak isteyen ziyaretçiler için kamp alanları mevcut. Etrafında ormanı olan bir sahil…
7
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Deniz kıyısında sıradışı bir kaya oluşumu var. Doğa yürüyüşüne de elverişli. (Kerpe-Bursa 132 km, 1 saat 32 dk.)
8
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En fotojenik yayla: Pürenli Yaylası / Düzce Güzelliği ile Doğu Karadeniz’dekileri aratmayan yaylalardan Düzce’deki Pürenli Yaylası. Yemyeşil doğası, her biri farklı fotojenik evleri bu yaylayı diğerlerinden ayırıyor.
9
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Göz alabildiğince yeşil içeren bu rotada Güzeldere ve Samandere şelalerini de görmeden dönmeyin. Günübirlik gideceğiniz gibi bu muhteşem doğada kamp yapma fırsatınız da bulunuyor. (Pürenli Yaylası-Ankara 238 km, 2 saat 30 dk.)
10
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Kuşların bayram alanı: Kulu Gölü / Konya Tuz Gölü’nün kuzeybatısında, Kulu ilçe merkezinin 5 kilometre doğusunda yer alıyor. Gölde dokuz küçük ada bulunuyor.
11
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Sukuşları için hem üreme, hem göç dönemlerinde büyük önem taşıyan göl, nesli dünya çapında tehlikede olan dikkuyrukların Türkiye’deki en önemli üreme alanlarından. Bugünler, gölün cıvıl cıvıl, etrafının da tablo gibi olduğu günler. (Kulu-Niğde 244 km, 2 saat 55 dk.)
12
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Tarihöncesi güzellik: Güllük Dağı / Antalya Milli park olarak koruma altında olan Güllük Dağı’nın çevresi, bugünlerde doğa içinde benzersiz bir yolculuk vaat ediyor. Antalya’nın 34 km. kuzeybatısında, Korkuteli ilçesi sınırlarında bulunan alan, Termessos Milli Parkı olarak da anılıyor.
13
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Gitmişken tarihöncesi çağlardan izlere rastlanan Karain Mağarası ve Güver Uçurumu Kanyonu mutlaka ziyaret edilmeli. Hava güzelse piknik de yapabilirsiniz. (Güllük Dağı-Isparta 152 km, 1 saat 26 dk.)
14
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Adını çiçeklerden alan köy: Çiçekliköy / İzmir Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, İzmir şehir merkezine yarım saat uzaklıkta. Temiz havası, çam ağaçları, rengârenk çiçekleri, kahvaltı salonları ve piknik alanları ile günübirlik geziler için ideal. Taş döşeli dar sokakları ve eski evleriyle dikkat çeken köyün geçmişi, 1800’lü yıllara kadar uzanıyor.
15
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Bozkırın tüm renkleri: Eğil Barajı-Diyarbakır Hem dini, hem kültürel alanları hem de doğal güzellikleri bir arada barındırıyor. Barajın etrafında piknik alanları da mevcut var. “Diyarbakır’a yaklaşık 1 saat mesafede olan Eğil ilçesi sınırlarındaki baraj gölü hem manzara izlemek hem de yürüyüş yaparak doğada vakit geçirmek için ideal. Üstelik bölge şimdi en renkli günlerini yaşıyor. (Mardin - Eğil 148 km, 1 saat 45 dk.)
16
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Suyun masalsı diyarı: Akalan Şelaleleri / Samsun Bafra’da bulunan Akalan Şelaleleri, aynı ismi taşıdığı Akalan Köyü sınırları içerisinde yer alıyor ve büyüklü küçüklü tam 18 şelaleden oluşuyor. Çevresindeki bitki örtüsünün zenginliği ile daha bir güzelleşen şelaleler bölgesinde doğaya doymakla birlikte hem piknik hem de yürüyüş yapabilirsiniz. (Akalan Şelaleleri-Ordu 198 km, 2 saat 55 dk.)
17
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Uygarlıklar geçidi ve Japon bahçesi: Kaman Kalehöyük-Kırşehir Ankara’nın 130 km. güneydoğusunda, Kırşehir ili sınırlarında yer alan Kaman Kalehöyük, Ortaçağ’dan Eski Tunç Çağı’na kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. “ Dr. Sachihiro Omura’nın yürüttüğü kazılardan çıkanların sergilendiği müzeyi gezmek de, Japon imparatorluk ailesinin desteğiyle yapılan ve Japonya dışındaki en büyük Japon bahçesini görmek keyifli bir hafta sonu geçirmenizi sağlayacak. (Kalehöyük-Nevşehir 94 km, 1 saat 10 dk.)