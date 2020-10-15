Birkaç saatte huzura kaçışın 10 adresi... Çoğunu ilk kez duyacaksınız

Antikçağdan günümüze: Gödence / İzmir

Kızılçam ormanlarıyla kaplı Kızıldağlar’daki beş köyden biri Gödence... Bundan 40 yıl önce, ‘birlikten kuvvet doğar’ düşüncesiyle kurulan kooperatif ile kaderi değişen köy, doğası, yeşili ve bol oksijeni ile İzmirlilerin soluklanma noktası. Antikçağın 12 İyon kentinden biri olan, şarap ve zeytinyağı üretim bölgesi olan Gödence doğası bugünlerde hiç olmadığı kadar renkli ve huzur verici. (Gödence-Aydın 153 km, 1 saat 52 dk.)