Birbirinden güzel turkuaz renkli 10 deniz... Hepsi kendine hayran bırakıyor...
Kalabalıklar çekilmeye başladı ve plajlar nihayet istenilen sakinliğe kavuştu. Tertemiz ve berrak bir denizde yüzmek istemeyecek kimse yoktur. Hele de içinizi ferahlatacak turkuaz renge sahipse karşı koymak mümkün değil. Tatil rotanıza ekleyebileceğiniz birbirinden güzel turkuaz denizleri sizler için derledik…
Dillere destan deniziyle her türlü övgüyü hak eden Kabak Koyu'nun adının sık sık duyar olduk. Mavi ve yeşilin muhteşem birleşimi olan bu koy, her sene yolunuzun Fethiye'ye düşmesini sağlayacak.
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Orak Adası - Muğla
Bodrum'da bulunan Orak Adası, kendine hayran bırakan turkuaz rengi suyuyla kendine hayran bırakıyor. Sadece teknelerle ulaşabileceğiniz bu ada, şnorkel ile dalış yapmak için de oldukça uygun. Dalış yapmadan bile berrak su içinde görebileceğiniz onlarca balık çeşidini bir de daldığınızda düşünün...
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Kaputaş Plajı - Antalya
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Kaputaş plajı, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunuyor. Özellikle fotoğraf tutkunlarının sık sık uğradığı bu plaj, yukarıdan da muhteşem bir manzaraya sahip. Plaja ulaşmak için uzun bir merdiven inmeniz gerekse de sonucuna değeceğine emin olabilirsiniz.
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Kargıcak Koyu - Muğla
Merkezde en kalabalık plajlarda denize girmek yerine farklı koyları keşfetmek her zaman en iyisidir. Doğal yapısından ödün vermemiş bu koy, son zamanlarda çok fazla ziyaretçi çekiyor. Denizin rengiyle kendine hayran bırakan Kargıcak koyu, aynı zamanda görsel bir şölen de yaşatacak.
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Ilıca Plajı - İzmir
Çeşme'nin en ünlü halk plajı olan Ilıca plajı, sığ ve tukuaz rengi suyuyla adından bahsettiriyor. Soğuk sularda yüzmeyi sevmeyenlerin ilk tercihi olan bu plajı keyifli bir tatil için seyahat rotanıza ekleyebilirsiniz.
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Mimoza Koyu - İzmir
İzmir'in rüzgarlı ve dalgalı koylarının aksine Mimoza koyunda dalga yok, rüzgar yok. Keyifli bir yüzme deneyimi yaşatacak bu denizde mavinin her tonunu bulabilmeniz mümkün. Hala tatilinizi planlamadıysanız, son yaz günlerinde muhteşem turkuaz deniziyle Mimoza koyunu tercih edebilirsiniz.
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Ölüdeniz - Muğla
Fethiye denilince akla ilk gelen yer tabii ki Ölüdeniz. Adı gibi olan bu deniz oldukça durgun ve dalgasızdır. Ailenizle güvenli bir tatil için oldukça uygun olan bu plaj, tüm yaz boyunca binlerce ziyaretçiyi de ağırlıyor. Adını aldığı muhteşem bir efsaneye de sahip olan bu plaj, bembeyaz kumu ve turkuaz deniziyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Kleopatra Plajı- Antalya
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Kleopatra plajı, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki plajıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Adını Mısır kraliçesi Kleopatra'dan alan bu plaj, turkuaz rengi suyuyla da kendine hayran bırakıyor.
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Suluada Plajı - Antalya
Kendinizi Maldivler'de gibi hissedeceğiniz Suluada plajı, Antalya'nın en sevilen plajları arasında yer alıyor. Bir gelenin bir daha gelmek isteyeceği bu plaj, muhteşem bir denize sahip. Hem rengi hem de temizliğiyle adından söz ettiren bu plaj her yıl onlarca turisti de ağırlıyor.
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Şifne Koyu - İzmir
İzmir'in en sakin koyu olan Şifne koyunun önce denizine sonra da el değmemiş doğasına bayılacaksınız. Kalabalıktan uzak, keyifli bir tatil için mutlaka gitmeniz gereken bu koy, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.