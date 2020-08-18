Birbirinden güzel turkuaz renkli 10 deniz... Hepsi kendine hayran bırakıyor...

Ölüdeniz - Muğla Fethiye denilince akla ilk gelen yer tabii ki Ölüdeniz. Adı gibi olan bu deniz oldukça durgun ve dalgasızdır. Ailenizle güvenli bir tatil için oldukça uygun olan bu plaj, tüm yaz boyunca binlerce ziyaretçiyi de ağırlıyor. Adını aldığı muhteşem bir efsaneye de sahip olan bu plaj, bembeyaz kumu ve turkuaz deniziyle herkesi kendine hayran bırakıyor.