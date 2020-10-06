Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Eksi 270 derecelik soğuğa dayanabiliyorlar...

İngiliz Daily Mail gazetesini haberlerine göre, bu minik canlı, güneş var olduğu sürece en az 10 milyar yıl boyunca neslini devam ettirebilecek. Dünyanın mirasçısı olarak adlandırılan tardigrad, sekiz bacaklı mikroskobik bir canlı türü. Hem suda hem de karada yaşayabiliyor. Aynı zamanda çok yüksek ve düşük basınca da dayanabiliyor.