Avrupa’nın en güzel otellerini seçtiler! Listede Türkiye damgası, birinci oldu...
Amerika’nın en popüler seyahat dergilerinden Travel + Leisure, yazarlar ve gezginlerden oluşan büyük jürisiyle Avrupa'nın en güzel otellerini seçti. Listeye Türkiye’den iki otel girdi biri ise birinci oldu…
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Seyahat ve yaşam tarzı dergisi Travel + Leisure, okuyucuları ve gezginlerin seçimleriyle Avrupa'nın en iyi otellerini belirledi.
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15- Four Seasons Hotel Floransa / İtalya
İki katlı spa alanı ve Michelin yıldızlı restoranıyla oldukça popüler. Tesis, Giardino della Gherardesca'nın botanik bahçelerinin yanında yer almakta. Otelde çok çeşitli lüks oda ve süitler mevcut. Oldukça merkezi bir konuma sahip bu tesis, Floransa Katedrali ve sanat galerilerinin yanı sıra Uffizi ve Accademia'ya 15 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Aldığı puan 94.56
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14- Mandarin Oriental Barselona / İspanya
Barselona'nın gözde Passeig de Gràcia semtinde yer alan lüks Mandarin Oriental Barselona, Gaudi'nin Casa Batlló'su ve La Pedrera'ya yürüyerek 5 dakika uzaklıkta bulunuyor.
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Konumu nedeniyle oldukça ilgi görüyor. Pla. Otelde spa, çatı havuzu, kapalı havuz, fitness merkezi, harika şehir manzarası ve 24 saat oda servisi sunuluyor. 14’üncü sırada kendine yer bulan otelin aldığı puan 94.82
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13- Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet / Türkiye
Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Can Yücel, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Kemal Tahir gibi önemli yazarlar, pek çok eserin Eski Sultanahmet Cezaevi’nde yazmıştır. 1918’lerde Eski Sultanahmet Cezaevi olarak inşa edilen bina, hapishane olarak 1980’e kadar faaliyetine devam etmiş.
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Başlangıçta cezaevi olarak inşa edilen mekân, şimdilerde konfor ötesinde lüks atmosferde konaklamak isteyenlerin gözbebeği olmuş durumda. Ciddi anlamda şık ve kibar odaların yanı sıra nefes kesen manzaraya da sahip olan Four Seasons Sultanahmet’in, muhteşem bahçe düzenlemesi, gösterişli dekoru ile eskiden tutukların yaşadığı bir hapishane olduğuna inanmak gerçekten çok zor. Otelin adlığı puan 94.83
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12- De L’Europe Amsterdam / Hollanda
Orta Çağ'ın son dönemlerinden kalma bir kalenin kalıntıları üzerine kurulu olan De L'Europe Amsterdam, şehrin kalbinde, Amstel Nehri kıyısında lüks bir konaklama sunuyor. 5 yıldızlı otel harika yemekler dışında fitness, spa ve teras keyfi de sunuyor. Aldığı puan 94.91
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11- The Connaught Londra / İngiltere
Londra’nın seçkin Mayfair bölgesinde yer alan The Connaught, tesis bünyesinde Michelin yıldızlı yemekler, eksiksiz bir spa ve 2 adet şık bir bar sunuyor. Listede 11’inci sırada yer alan otelin aldığı puan 95.00
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10- The Stafford Londra / İngiltere
Piccadilly Caddesi’nin hemen dışında, Green Park'ın yanında yer alan The Stafford London; şık, merkezi, huzurlu ve büyüleyici bir otel. Tam İngiliz karakterini yansıtan ve kalitesinden dolayı birçok ödüle sahip otel geçen yıllara kıyasla listede bu sefer hak ettiği yerde değil. Aldığı puan 95.03
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9- J.K. Place Roma / İtalya
Roma'nın tam kalbinde yer alıyor. Güzel bir Roma seyahatinde konaklama yapılacak en güzel yer. İspanyol Merdivenleri ve Panteon 10 dakikalık yürüme mesafesinde… Otelin iç mekan tasarımları da ünlü İtalyan mimar Michele Bonan’a ait. Listede aldığı puan 95.09
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8- Park Hyatt Milano / İtalya
Galleria Vittorio Emanuele'nin girişine bakan Park Hyatt Milano, moda bölgesinin merkezinde, Katedral'e ve La Scala Tiyatrosu'na 200 metre mesafede yer alıyor. Ayrıca mimarisi gerçekten de büyüleyici. Park Hyatt'ın geniş ve lüks odalarında büyük mermer banyo bulunmakta ve bazı odalar şehir silüeti manzaralı özel terasa sahip. Listede sekizinci sırada yer alan otelin aldığı puan ise 95.11
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Londra'nın merkezindeki Knightsbridge ve Kensington bölgeleri arasında ideal bir konumda yer alan 5 yıldızlı butik Milestone Hotel Kensington; havuzu, fitness merkezi ve lüks spa'sı ile ön plana çıkıyor. Tabii bir de harika mimarisi…
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7- The Milestone Hotel & Residences Londra / İngiltere
Kensington Sarayı ve Bahçeleri'ne bakan ve sıcak bir ortama sahip bu otel, yemyeşil Hyde Park ve Royal Albert Hall'a sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde olması da büyük avantaj. Listenin yedinci sırasında yer alan otelin aldığı puan ise 95.16
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6- Mandarin Oriental Münih / Almanya
Münih Eski Kent bölgesinin kalbinde yer alan bu 5 yıldızlı otel, lüks odaların yanı sıra ünlü Matsuhisa, Munich Restaurant ile ön plana çıkıyor. Zaten listede bu kadar iyi bir yerde olmasını restoranına borçlu…
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Ayrıca Marienplatz Meydanı'na yürüyerek 5 dakika uzaklıktaki sessiz bir yan yolda yer alan tesis, alışveriş caddesi Maximilianstrasse'nin de çok yakınında ve tüm ana cazibe merkezlerine ise kısa bir yürüme mesafesinde... Aldığı puan 95.25
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5- The St. Regis Floransa / İtalya
Floransa'nın Ponte Vecchio ve Campanile di Giotto gibi en ünlü bazı yerlerine yakın olan The St. Regis Florence Hotel, turistler için harika bir seçim. Son yıllarda gezginlerin de sıklıkla konakladığı bir otel. Otelde kalanlar mutlaka Uffizi Galerisi ve Floransa Katedrali'ne uğruyor. Çünkü ikisi de otele yürüme mesafesinde. Listede beşinci sırada olan The St. Regis’ın aldığı puan 96.62
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4- Ritz Paris
Paris'te, Opéra Garnier'e 500 metre mesafede yer alan Ritz Paris, çeşitli barlar ve restoranlar, bir spor salonunun yanı sıra yüzme havuzu, sauna ve masaj olanakları içeren bir spa ve sağlıklı yaşam merkezi sunuyor. Otelde ayrıca bir bahçe ve iş merkezi de bulunmakta.
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Tesiste 24 saat hizmet veren bir resepsiyon, concierge hizmeti, döviz bürosu ve mağazalar bulunmakta. Ayrıca Paris’in popüler restoran, kafe ve barları otele yalnızca birkaç dakikalık yürüyüş mesafesinde... Aldığı puan 97.01
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3- Hotel Café Royal Londra / İngiltere
Londra’nın merkezinde yer alan otel son birkaç yıldır oldukça popüler. Şehrin en güzel beş yıldızlı otellerinden biri olan Hotel Café Royal, Regent Street'te, Theatreland'e, Buckingham Sarayı'na, Westminster'e ve British Museum'a 1,6 km mesafede yer alıyor.
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Otelin güneybatısında Mayfair, güneyinde ise Soho bulunmakta… 54 süit ve 160 odasıyla bu yıl listeye üçüncü sıradan girdi. Aldığı puan 97.07
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2- Shangri-La Hotel Londra / İngiltere
Listenin ikinci sırasında yine Londra’dan bir otel var: Shangri-La Hotel Londra… Londra’da dinlenmek ve zindelik kazanmak için çok uygun bir seçenek. Romantik ortamıyla ve harika restoranı ve gezilecek yerlere yakınlığıyla ön plana çıkıyor.
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Eğer Hint restoranı seviyorsanız, yörenin bu sevilen mutfağını tadabileceğiniz Dishoom Covent Garden, Benares Restaurant & Bar ve Dishoom Shoreditch, Shangri-La Hotel’e oldukça yakın. Aldığı puan 98.06
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1- Raffles İstanbul / Türkiye
Raffles İstanbul, Boğaz'a tepeden bakan bir noktada ve İstanbul’un en iyi kesişme noktalarından birinde yer almakta olup moda, gösteri ve sanatın bir araya geldiği yerleşimiyle dikkat çekiyor. Otel İstanbul Havaalanı'na 40 km, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'na ise 30 km uzaklıkta. Otelin otobüs, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına doğrudan erişimi olup havaalanına metro bağlantısıyla hızlı ulaşım da sağlanıyor. Boğaziçi Köprüsü'ne 4 km ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 7 km mesafede olan Raffles İstanbul, kapalı otopark ve helikopter pistine de sahip. Ayrıca otel Travel + Leisure’ın seçtiği dünyanın en iyi otelleri listesinde de yedinci sırada yer alıyor. Aldığı puan 98.40. Fotoğraf: raffles.com